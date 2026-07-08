Francia, amparada en el caso Balogun, reclamó ante la FIFA pero el petitorio fue rechazado

Revés de la FIFA al recurso presentado por la Federación Francesa de Fútbol, reclamando la quita de la tarjeta amarilla recibida por Michael Olise en el pasado partido ante Paraguay, por los octavos de final de la Copa del Mundo.

Amparándose en el caso Balogun, el delantero de Estados Unidos que pudo jugar ante Bélgica a pesar de ser expulsado en el partido anterior, los franceses apelaron al ante rector solicitando que se analice la penalidad y pueda retirarse la amonestación al delantero del Bayer Münich.

La tarjeta había llegado tras un picante cruce con el jugador de River Plate, Matías Galarza Fonda. El paraguayo cayó al piso acusando un golpe, aunque las imágenes mostraron que el atacante le hizo un gesto de silencio y solamente lo tomó de la camiseta.

🚨REMINDER: Olise is one yellow card away from being suspended after he was given a yellow here pic.twitter.com/omExqmF9Y5 — Polymarket Sports (@PolymarketSport) July 5, 2026

Didier Deschamps, técnico del combinado galo, confirmó oficialmente la resolución la FIFA: «No hay ningún cambio en cuanto a la amonestación de Olise. Nos ha llegado la comunicación de la FIFA de que se mantiene dicha amonestación para él», explicó en conferencia.

Ante esta situación, Olise no tiene margen de error mañana, desde las 17 de nuestro país, ante el combinado africano. Pues, una nueva amonestación le impedirá, en caso de ganar Francia y avanzar de ronda, estar presente en las semifinales.

Otros jugadores franceses que atraviesan una situación similar son Manu Koné y Bradley Barcola, mientras que, por el lado de Marruecos, son cuatro los jugadores que llegan con una amonestación en su haber. Ellos son Achraf Hakimi, Redouane Halhal, Azzedine Ounahi y El Khannouss.