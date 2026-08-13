Patricia Bullrich se aleja de la candidatura en CABA para no frustar el acuerdo electoral entre Milei y Macri

La senadora nacional de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, puso en duda una eventual candidatura a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en 2027. Sus declaraciones se interpretan como un guiño al PRO, en medio de las conversaciones para construir un acuerdo electoral entre Javier Milei y Mauricio Macri.

Este jueves, el Gobierno recibió a dirigentes del PRO en la Casa Rosada para comenzar a discutir las condiciones de un entendimiento electoral para 2027. Bullrich planteó que, si el objetivo es conformar una coalición, La Libertad Avanza debería contemplar la continuidad del partido que gobierna cada distrito.

Bullrich dijo que una coalición es necesaria para sostenter al Gobierno de Milei

“¿Qué es lo primero que va a venir a pedir el PRO en la reunión? La Ciudad de Buenos Aires. Hay que ser realistas. ¿Y nos vamos a poner obcecadamente a decir que ‘no’? Entonces no querés una coalición«, señaló Bullrich al ser consultada por una posible candidatura porteña en una entrevista con Infobae.

La senadora recordó que obtuvo el 51% de los votos en la Ciudad cuando fue candidata a senadora nacional y admitió que tiene posibilidades de competir. Sin embargo, planteó que su eventual postulación no debería imponerse sobre la necesidad de alcanzar un acuerdo político con el espacio de Mauricio Macri.

“¿Qué me voy a poner a pensar en la Ciudad de Buenos Aires cuando está en plena discusión este acuerdo político? Yo vengo de ganar la Ciudad por el 51% de los votos siendo candidata a senadora. Tengo todas las posibilidades de serlo, pero también soy consciente de la necesidad de una coalición», puntualizó.

Bullrich sostuvo que el criterio para negociar debería contemplar a los dirigentes que actualmente gobiernan provincias y distritos. Mencionó a los cinco gobernadores radicales y los tres del PRO y consideró que, en esos territorios, debería respetarse el principio de continuidad.

El acuerdo entre Milei y Macri aparece como prioridad política

Para Bullrich, la construcción de una coalición electoral amplia excede la disputa por una candidatura en la Ciudad. “Es estratégica para la Argentina”, afirmó, al sostener que el entendimiento entre los espacios puede fortalecer al Gobierno.

“Empezar a generar un acuerdo político es importante, con el PRO y también con el radicalismo y con algunas fuerzas provinciales. Eso nos va a dar mucho más espacio de gobierno y de certeza, que va a influir positivamente en el ciclo económico que tiene que arrancar a mayor velocidad”, dijo.

La postura de Bullrich deja, al menos por ahora, el camino abierto para el PRO. La dirigente también cuestionó el escenario que podría producir una derrota de La Libertad Avanza en 2027 y planteó la necesidad de fortalecer políticamente al oficialismo.

Bullrich cuestionó el caso Adorni y dijo que paralizó al Gobierno

Bullrich también se refirió al caso Adorni y reconoció que generó “un cansancio” entre los aliados. Según su mirada, la demora en resolver la situación del entonces jefe de Gabinete complicó tanto la agenda oficial como los acuerdos parlamentarios.

“Fue como un tapón para la posibilidad de avanzar en temas importantes, tanto los que planteaba el Gobierno como algunos que planteaba la oposición, que también tienen que ser discutidos”, dijo.

“En distintas ocasiones plantee, tanto privada como públicamente, que se debía tomar una determinación. Adorni estaba en una situación que lo que hacía era paralizar la función gubernamental y también la función parlamentaria. Se tardó un tiempo, eso nos complicó y luego vino el Mundial y eso trabó muchísimo”, insistió.