El pasado sábado, Argentinos Juniors quedó eliminado del torneo Clausura 2026 tras perder 2-1 ante Independiente por los octavos de final. Sin embargo, después del partido, el resultado pasó a un segundo plano. Francisco Álvarez cuestionó con dureza a la dirigencia del Bicho por la deuda salarial que mantiene con el plantel y el resto de los trabajadores del club.

El defensor de 26 años expuso el malestar que atraviesa el vestuario por los meses de incumplimientos y aseguró que los reclamos todavía no tuvieron respuesta. Sus declaraciones se produjeron en medio de un escenario que también involucra su futuro futbolístico porque River lo tiene en carpeta para reforzar la defensa de cara al 2027.

El Millonario ya había mostrado interés por el zaguero durante el mercado de pases de mitad de año, pero las pretensiones económicas de Argentinos Juniors impidieron que las negociaciones avanzaran. Boca también lo tuvo en el radar, aunque no concretó gestiones.

En una entrevista con ESPN, Álvarez fue contundente al referirse a la situación económica del club. «El partido queda en segundo plano, la verdad es que estuvimos solos, no nos acompañaron«, expresó en primer lugar.

Luego profundizó sobre el impacto que tiene el conflicto en el plantel. «Se hace muy difícil convivir con eso, hablando siempre lo mismo, de preocupaciones», sostuvo.

“HAY CHICOS QUE NO PUEDEN PAGAR EL ALQUILER. Un día te dicen que va a llegar esa plata y ni aparece. HEMOS JUNTADO DE NUESTRO BOLSILLO para el staff y los más chicos”. Francisco Álvarez, de Argentinos. ⚠️🇦🇷 https://t.co/EKtgVRZ4Yg — Sudanalytics (@sudanalytics_) November 23, 2026

El defensor también explicó que los problemas económicos se suman a las exigencias deportivas y afectan a los integrantes del cuerpo técnico y al personal del club. «»Ya bastante tenemos con las presiones de que dependemos de darle alegrías a la gente y rendir los fines de semana. A eso se suman preocupaciones que son difíciles», señaló.

Además, reveló que algunos trabajadores atraviesan dificultades para cubrir sus gastos básicos. «Hay chicos que no pueden pagar el alquiler, lo mismo gente del staff», aseguró.

Álvarez también cuestionó la falta de respuestas de la dirigencia que encabeza Cristian Malaspina. «Te da cosa pedirle algo, hablás con ellos y casi que se largan a llorar. El clima en el vestuario es incómodo también», contó.

En esa misma línea, denunció incumplimientos en los compromisos asumidos por los directivos: «Nos mienten, un día te dicen que va a llegar la plata y no aparece.»

Por último, el futbolista contó que los propios jugadores tuvieron que reunir dinero para ayudar a los trabajadores del club. «Tenemos un resto, hemos juntado de nuestro bolsillo para darle al staff. Hace poquito le dimos a los más chicos», reveló.

Antes de cerrar, volvió a apuntar contra la conducción del club. «Minimizan todo y eso da bronca. Ni siquiera vienen a decirnos a nosotros: ‘Che, perdón’. Lo que dicen no se cumple.»