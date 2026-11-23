Foto: AFP. Las calles de Las Vegas fueron terreno fértil para las aspiraciones del argentino,

La brillante tarea del equipo Alpine de Fórmula 1 en el Gran Premio de Las Vegas, volviendo a sumar puntos con sus dos pilotos, el francés Pierre Gasly y el argentino Franco Colapinto, puso nuevamente sobre la mesa la chance de ir tras un objetivo en particular.

Las 18 unidades sumadas, gracias al 5° puesto del piloto galo y el 6° del crédito albiceleste, permitieron recortar considerable terreno respecto a la escudería Racing Bulls en el Mundial de Constructores y el tan codiciado 5° puesto de la tabla: el denominado “Mejor del Resto”.

El team satélite de Red Bull acabó la competencia, antepenúltima de la temporada, con sus dos monoplazas, conducidos por Arvid Linblad y Liam Lawson, fuera del Top 10; circunstancia que potenció el acercamiento de la escuadra con sede en Enstone.

Aunque todavía se mantiene en la sexta posición de la tabla, el equipo de Colapinto llegó a los 87 puntos, contra los 114 que ostenta la fábrica situada en Faenza (Italia), donde opera desde 2006. Es decir, la diferencia entre ambas se recortó a 27 unidades.

Eso quiere decir que Alpine vuelve a la carga por ese quinto puesto que, luego de la gira sudamericana y, concretamente, la carrera de Brasil parecía totalmente perdido. Para ello, ambos autos deberán sumar fuerte en Qatar y Abu Dhabi e intentar seguir descontando.

Difícil, aunque no imposible. La cuenta es bastante clara: Alpine tendrá que recortar 46 puntos de forma obligatoria entre las dos carreras restantes para poder avanzar con tranquilidad. Aunque, lógicamente, mucho tendrá que ver la labor de los rivales para contemplar mayores o menores probabilidades.

La siguiente oportunidad para Colapinto y Gasly será el fin de semana venidero, del 28 y 29 de noviembre en el circuito Internacional de Losail, sede del Gran Premio de Qatar. Luego, entre el 5 y 6 de diciembre, deberán hacer lo propio en el Gran Premio de Abu Dhabi para cerrar la temporada con broche de oro.