Con el verano cada vez más cerca, mantener la casa fresca sin gastar una fortuna en electricidad se transforma en uno de los principales desafíos de los hogares. Las altas temperaturas obligan a utilizar ventiladores y equipos de aire acondicionado durante más horas, pero existen alternativas para reducir el calor que ingresa a los ambientes.

Según las recomendaciones del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y la Secretaría de Energía, pequeños cambios en los hábitos cotidianos, junto con mejoras en el aislamiento de la vivienda, pueden ayudar a conservar una temperatura interior más agradable y disminuir la necesidad de refrigeración artificial.

La clave no está solamente en enfriar los ambientes, sino en evitar que el calor entre y se acumule dentro de la casa.

Cómo mantener la casa fresca en verano sin gastar tanta electricidad

Uno de los factores que más influye en la temperatura interior es la exposición directa al sol.

Durante las horas de mayor calor, los rayos solares atraviesan los vidrios y elevan la temperatura de los ambientes, especialmente en las habitaciones con ventanas orientadas hacia las zonas más soleadas.

Para reducir ese efecto, los especialistas recomiendan:

Bajar las persianas cuando el sol impacta directamente sobre las ventanas.

cuando el sol impacta directamente sobre las ventanas. Utilizar cortinas claras, preferentemente con capacidad de bloquear parte de la radiación solar.

Incorporar toldos o elementos de sombra exterior cuando sea posible.

Mantener cerradas las ventanas si afuera hace más calor que adentro.

Ventilar durante las primeras horas de la mañana o por la noche, cuando la temperatura exterior desciende.

Estas medidas permiten reducir la ganancia de calor y pueden disminuir el tiempo necesario de funcionamiento del aire acondicionado.

El truco de las ventanas que puede hacer la diferencia

Aunque abrir todas las ventanas parece la solución más lógica cuando hace calor, no siempre es conveniente.

Si la temperatura exterior es superior a la del interior de la vivienda, abrirlas puede provocar el efecto contrario al buscado.

Por eso, durante las tardes más calurosas conviene mantenerlas cerradas y protegidas del sol.

En cambio, cuando refresca, se puede aprovechar la ventilación cruzada.

Este sistema consiste en abrir ventanas ubicadas en sectores opuestos de la casa para favorecer la circulación del aire.

La técnica resulta especialmente útil durante las noches de verano, siempre que las condiciones exteriores sean adecuadas y las aberturas puedan mantenerse abiertas de manera segura.

Techos y paredes: por qué son fundamentales para combatir el calor

Otro punto importante es el aislamiento térmico.

Los techos expuestos al sol pueden acumular una gran cantidad de calor y transmitirlo hacia los ambientes interiores durante varias horas.

Por eso, mejorar el aislamiento del techo puede ser una de las medidas más efectivas para aumentar el confort térmico de una vivienda.

Entre las alternativas se encuentran:

Incorporar materiales aislantes adecuados en techos y cielorrasos.

Revisar posibles filtraciones y deterioros en las cubiertas.

Utilizar soluciones reflectivas diseñadas para reducir la absorción de calor.

Evaluar sistemas de sombreado para superficies muy expuestas.

Mejorar el aislamiento de paredes que reciben radiación solar intensa.

La elección depende del tipo de construcción y conviene realizarla con asesoramiento técnico.

En viviendas con grandes superficies vidriadas, también puede resultar útil evaluar sistemas de doble vidrio hermético, que ayudan a reducir el intercambio de calor con el exterior.

Aire acondicionado: a qué temperatura conviene ponerlo para ahorrar luz

El aire acondicionado es uno de los electrodomésticos que más influye en el consumo eléctrico durante los meses de verano.

El ENRE recomienda configurar el equipo alrededor de los 24 °C o 25 °C durante el día, siempre que esa temperatura resulte confortable para quienes ocupan el ambiente.

Según el organismo, en determinados equipos el consumo puede aumentar aproximadamente un 8% por cada grado que se reduce la temperatura.

Además, bajar el termostato a valores muy bajos no hace que el ambiente se enfríe más rápido.

Para mejorar su rendimiento también se recomienda:

Mantener limpios los filtros.

Cerrar puertas y ventanas mientras está funcionando.

Evitar enfriar habitaciones desocupadas.

Revisar periódicamente el estado del equipo.

Elegir modelos eficientes cuando sea necesario reemplazarlo.

Ventilador o aire acondicionado: cuál consume menos electricidad

Los ventiladores pueden convertirse en grandes aliados para reducir el gasto energético.

A diferencia del aire acondicionado, no enfrían directamente el aire, sino que generan movimiento y favorecen la evaporación de la transpiración, lo que produce una sensación de frescura.

Su consumo eléctrico suele ser considerablemente menor que el de un equipo de aire acondicionado.

En jornadas de calor moderado, un ventilador de techo o de pie puede resultar suficiente para mejorar el confort.

También es posible combinarlo con el aire acondicionado para distribuir mejor el aire fresco y mantener una temperatura de climatización moderada.

Cinco cambios simples para preparar la casa antes de diciembre

Antes de que comiencen los días de calor intenso, conviene realizar una revisión general del hogar.

1. Revisar los burletes. Las filtraciones de aire en puertas y ventanas pueden reducir la eficiencia de la climatización.

2. Limpiar los filtros del aire acondicionado. La suciedad acumulada dificulta el funcionamiento del equipo y puede aumentar el consumo.

3. Preparar cortinas y persianas. Controlar que funcionen correctamente permite bloquear el sol en los momentos de mayor exposición.

4. Reducir las fuentes de calor. Evitar el uso prolongado del horno, la plancha y otros aparatos que generan calor durante las horas más calurosas ayuda a mantener los ambientes más confortables.

5. Aprovechar la ventilación nocturna. Cuando baja la temperatura exterior, renovar el aire permite liberar parte del calor acumulado durante el día.

El secreto para una casa más fresca durante el verano

Mantener una vivienda confortable no depende exclusivamente de instalar un equipo de refrigeración más potente.

La combinación de sombra, aislamiento térmico, ventilación adecuada y uso eficiente de los electrodomésticos puede marcar una diferencia importante.

En ciudades del Alto Valle de Río Negro y Neuquén, donde las jornadas estivales pueden registrar temperaturas elevadas y una fuerte exposición solar, estas medidas resultan especialmente útiles.

Con la llegada de diciembre, preparar las ventanas, revisar los techos y mejorar los hábitos de climatización puede ayudar a disfrutar de una casa más fresca y, al mismo tiempo, cuidar el bolsillo.