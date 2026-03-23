Francisco Amadini y Florencia Padial ganaron el Triatlón de la Vendimia

Francisco Amadini y Florencia Padial fueron los flamantes ganadores de la 31ª edición del Triatlón de la Vendimia, que se disputó en la Isla 58 de Villa Regina.

La largada de la competencia individual fue a las 10, mientras que las postas partieron a las 10:15. El recorrido incluyó 1,8 kilómetros de natación por el río Negro, 33 de ciclismo en un circuito rural y 7 de pedestrismo, dentro de un predio rodeado de árboles y senderos que ofrece el balneario de la Isla 58.

En la general masculina, Francisco Amadini, de Roca, se quedó con la victoria tras completar el recorrido en 1:33:14. Detrás se ubicaron Ulises Toledo, de Balsa Las Perlas, con un tiempo de 1:36:22, y Juan Pedro Larroulet, también de Roca, que cerró el podio con 1:38:35.

Entre las damas, la neuquina Florencia Padial se impuso con un registro de 1:52:32. La siguió de cerca Agostina Marmissolle, que llegó segundos después con 1:52:49. El tercer lugar fue para la roquense Wanda Salas con un tiempo de 1:57:25.

En la modalidad por equipos, la posta integrada por Damián Argat, Federico Rosas y Martín Araya se quedó con el primer puesto con un tiempo de 1:31:02. El segundo lugar fue para el equipo de Matías Payllalef, Brian Baboneix y Luciano Roa (1:37:26), mientras que el tercer puesto quedó en manos de Ángela Quintero, David Torrejón y Daniel Beron, con 1:38:10.