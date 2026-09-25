Francisco Cerúndolo abrió la Laver Cup con una derrota agónica ante Ruud
Luego de la gran serie en Neuquén por Copa Davis, el argentino disputó el primer duelo del torneo exhibición en Londres y cayó en el supertiebreak ante el noruego.
Francisco Cerúndolo debutó en la Laver Cup pero cayó ante el noruego Casper Ruud. Fue derrota por 7-6, 6-4 y 8-10 en 2 horas y 6 minutos de juego en Londres.
En el inicio del torneo exhibición que enfrenta a Europa y al resto del mundo, el argentino mostró un buen nivel pero no pudo seguir con su racha triunfadora, luego de sus dos victorias por Copa Davis frente a Turquía en Neuquén.
En el primer set, la paridad fue absoluta. Ambos se hicieron sólidos con su servicio y no hubo ninguna chance de break. Todo se definió en el tiebreak, donde el argentino fue más eficaz y se lo terminó llevando por 7-4.
La segunda manga fue muy similar, aunque hubo mayor presencia de errores. Cerúndolo tuvo la primera chance de quebrar en el partido cuando estaba 2-1 arriba, pero no la aprovechó. El que sí lo hizo fue Ruud, que realizó el único break del partido cuando el set estaba 4-4. Después, cerró la manga por 6-4 y mando el encuentro a la infartante definición.
En la Laver Cup, el último set es un supertiebreak a 10 puntos. Los vaivenes se hicieron protagonistas de los minutos finales del duelo. Cerúndolo logró sacar una mínima ventaja (5-3), pero el noruego se recuperó y pegó en el momento justo para llevarse el partido por 10-8.
A touch of magic from @FranCerundolo 💫 #LaverCup #TennisUnrivaled https://t.co/u9R2q5tF8Q— Laver Cup (@LaverCup) September 25, 2026
Luego de entrar a último momento por la baja del estadounidense Tommy Paul, el argentino disputa por cuarta vez la Laver Cup. Su presencia o no durante el sábado y domingo dependerá de la decisión de Andre Agassi, técnico de Resto del Mundo.
¿Cómo se juega la Laver Cup?
El torneo comenzó hoy y se extenderá hasta el domingo. En la continuación de la jornada, se enfrentarán el estadounidense Brandon Nakashima y el checo Jakub Mensik. En la sesión nocturna, Aleksandr Búblik (kazajo) se verá las caras con el español Rafael Jódar desde las 15 y después se disputará el dobles, Taylor Fritz y Bublik representando al Team World y Carlos Alcaraz y Mensik al europeo.
Cada triunfo del viernes otorgará un punto al equipo correspondiente. El sábado, aún con formación a definir, cada victoria entregará dos puntos, mientras que las del domingo valerán tres. El primer equipo que llegue a 13 unidades será campeón, mientras que si hay empate 12-12 después de los 12 partidos se disputará un dobles decisivo a un solo set.
Todos los partidos de la Laver Cup se podrán ver en vivo por TV por ESPN y mediante streaming en Disney+.
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