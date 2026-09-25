Francisco Cerúndolo abrió la Laver Cup con una derrota agónica ante Ruud

El argentino estuvo cerca pero quedó a un paso de darle el primer punto a Resto del Mundo.

Francisco Cerúndolo debutó en la Laver Cup pero cayó ante el noruego Casper Ruud. Fue derrota por 7-6, 6-4 y 8-10 en 2 horas y 6 minutos de juego en Londres.

En el inicio del torneo exhibición que enfrenta a Europa y al resto del mundo, el argentino mostró un buen nivel pero no pudo seguir con su racha triunfadora, luego de sus dos victorias por Copa Davis frente a Turquía en Neuquén.

En el primer set, la paridad fue absoluta. Ambos se hicieron sólidos con su servicio y no hubo ninguna chance de break. Todo se definió en el tiebreak, donde el argentino fue más eficaz y se lo terminó llevando por 7-4.

La segunda manga fue muy similar, aunque hubo mayor presencia de errores. Cerúndolo tuvo la primera chance de quebrar en el partido cuando estaba 2-1 arriba, pero no la aprovechó. El que sí lo hizo fue Ruud, que realizó el único break del partido cuando el set estaba 4-4. Después, cerró la manga por 6-4 y mando el encuentro a la infartante definición.

En la Laver Cup, el último set es un supertiebreak a 10 puntos. Los vaivenes se hicieron protagonistas de los minutos finales del duelo. Cerúndolo logró sacar una mínima ventaja (5-3), pero el noruego se recuperó y pegó en el momento justo para llevarse el partido por 10-8.

A touch of magic from @FranCerundolo 💫 #LaverCup #TennisUnrivaled https://t.co/u9R2q5tF8Q — Laver Cup (@LaverCup) September 25, 2026

Luego de entrar a último momento por la baja del estadounidense Tommy Paul, el argentino disputa por cuarta vez la Laver Cup. Su presencia o no durante el sábado y domingo dependerá de la decisión de Andre Agassi, técnico de Resto del Mundo.

¿Cómo se juega la Laver Cup?

El torneo comenzó hoy y se extenderá hasta el domingo. En la continuación de la jornada, se enfrentarán el estadounidense Brandon Nakashima y el checo Jakub Mensik. En la sesión nocturna, Aleksandr Búblik (kazajo) se verá las caras con el español Rafael Jódar desde las 15 y después se disputará el dobles, Taylor Fritz y Bublik representando al Team World y Carlos Alcaraz y Mensik al europeo.

Cada triunfo del viernes otorgará un punto al equipo correspondiente. El sábado, aún con formación a definir, cada victoria entregará dos puntos, mientras que las del domingo valerán tres. El primer equipo que llegue a 13 unidades será campeón, mientras que si hay empate 12-12 después de los 12 partidos se disputará un dobles decisivo a un solo set.

Todos los partidos de la Laver Cup se podrán ver en vivo por TV por ESPN y mediante streaming en Disney+.