Rutas 22 y 151: Nación autorizó a Río Negro para avanzar con crédito de Fonplata

Este viernes, el gobernador Alberto Weretilneck confirmó el aval de Nación para avanzar con un crédito de hasta 60 millones de dólares otorgado por FONPLATA. Será destinado a financiar obras prioritarias de la ruta 22 y 151.

Es un paso clave para contar con más recursos para recuperar los puntos más deteriorados de estos corredores. Esta medida se enmarca dentro del plan de la Provincia de Río Negro, que progresivamente tendrá a cargo la gestión de estas rutas.

Hace algunas semanas, inició el relevamiento en ambas rutas con la presencia de autoridades de Vialidad Rionegrina, la Unidad Provincial de Coordinación y Ejecución del Financiamiento Externo (UPCEFE) y especialistas de FONPLATA.

El objetivo principal fue corroborar la necesidad de las obras que la Provincia planteó como esenciales para una buena transitabilidad en ambas rutas. De esta forma, se pudo constatar la delicada situación de los tramos y avanzar en la planificación de las obras.

Los recorridos iniciaron el 7 de septiembre por la Ruta 22 y 151. Foto: Vialidad Rionegrina.

El siguiente paso a dar por la Provincia es presentar la documentación en el directorio de Fonplata, que se realizará en el mes de noviembre.

El Fondo Financiero para los Países de la Cuenca del Plata (Fonplata) otorga un financiamiento externo de hasta 60 millones de dólares. En este proceso, Nación será el garante. Vialidad Rionegrina estará a cargo de establecer las prioridades, elaborar los proyectos y la ejecución de las obras.

Por otro lado, la administración financiera y financiera de los fondos será de UPCEFE, organismo dependiente del ministerio de Hacienda de la provincia.

La importancia de las obras en estas rutas

Según los datos oficiales de la Provincia de Río Negro, este programa tendrá impacto directo en una gran parte de la población rionegrina. Por estas rutas, transitan diariamente más de 400.000 habitantes de los departamentos de General Roca, Pichi Mahuida y Avellaneda.

Además, alrededor de 312.000 habitantes tendrán un mejor acceso a 81 centros de salud, 15 hospitales, 20 cuarteles de bomberos y distintas dependencias policiales.