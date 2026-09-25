Jubilaciones ANSES octubre 2026: nueva brecha de haberes entre la mínima y la máxima tras el aumento
ANSES oficializó la escala previsional de octubre 2026, mediante la Resolución 284/2026. Conocé cuánto se cobra de bolsillo con el bono de $70.000, los nuevos techos del SIPA y el impacto en las prestaciones atadas.
La distancia entre los dos extremos del sistema previsional argentino volverá a ensancharse, el próximo mes. Con la publicación de la Resolución 284/2026 en el Boletín Oficial, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) formalizó el cuadro de haberes para octubre 2026 bajo la regla de movilidad mensual del Decreto 274/2024.
Con el reajuste del 1,66%, equivalente a la inflación de agosto calculada con dos decimales por el INDEC, el haber mínimo de ANSES garantizado se ubicó en $435.748,51, mientras que el haber máximo escaló a $2.932.174,85.
La brecha entre ambos ingresos supera los 2,49 millones de pesos mensuales, en un escenario donde el refuerzo extraordinario de $70.000 vuelve a actuar como amortiguador para la base de la pirámide, aunque sin compensar la pérdida real acumulada por su congelamiento nominal.
Escala jubilación mínima ANSES octubre 2026: cuánto se cobra en mano con el bono
El piso previsional del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) tendrá una recomposición directa, en los recibos de haberes:
- Haber mínimo garantizado: pasa de $428.633,20 a $435.748,51 brutos mensuales (artículo 1°).
- Bono previsional extraordinario: se ratifica la liquidación del adicional de $70.000, suma no remunerativa que no sufre quitas impositivas ni aportes de obra social.
- Ingreso bruto consolidado: la suma de ambos conceptos alcanza los $505.748,51 para quienes perciben una única prestación básica.
- Monto neto de bolsillo: aplicada la deducción de ley correspondiente al aporte al PAMI (3% calculado exclusivamente sobre el básico, equivalente a $13.072,45), el cobro efectivo en cuenta bancaria ronda los $492.676.
- Haber máximo del SIPA: quedó establecido en $2.932.174,85 (artículo 2°), segmento que no percibe refuerzos discrecionales.
Impacto en cascada: cómo quedan PUAM y Pensiones No Contributivas ANSES
Por mandato legal, los valores de las pensiones asistenciales y universales se recalculan de forma automática a partir del valor de la jubilación mínima fijado por ANSES:
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): al representar el 80% de la mínima, el haber básico mensual se sitúa en $348.598,81 (artículo 5°). Con el plus extraordinario de $70.000, los beneficiarios cobrarán $418.598,81 brutos.
- PNC por Invalidez y Vejez: equivalentes al 70% del piso previsional, avanzan a un básico de $305.023,96, alcanzando un total bruto de $375.023,96 al incorporar el bono.
- PNC para Madres de 7 hijos: se equipara al 100% del piso del SIPA, alcanzando un básico de $435.748,51 y un ingreso global de $505.748,51 brutos con el refuerzo previsional, al que se adiciona la Tarjeta Alimentar en caso de registrar hijos de hasta 17 años a cargo.
- Variables complementarias del sistema: la Prestación Básica Universal (PBU) se actualizó en $199.335,05, al tiempo que las bases imponibles mínima y máxima para los aportes de trabajadores en actividad quedaron fijadas en $146.759,98 y $4.769.631,49, respectivamente.
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