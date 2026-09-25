Jubilaciones ANSES octubre 2026: nueva brecha de haberes entre la mínima y la máxima tras el aumento

La distancia entre los dos extremos del sistema previsional argentino volverá a ensancharse, el próximo mes. Con la publicación de la Resolución 284/2026 en el Boletín Oficial, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) formalizó el cuadro de haberes para octubre 2026 bajo la regla de movilidad mensual del Decreto 274/2024.

Con el reajuste del 1,66%, equivalente a la inflación de agosto calculada con dos decimales por el INDEC, el haber mínimo de ANSES garantizado se ubicó en $435.748,51, mientras que el haber máximo escaló a $2.932.174,85.

La brecha entre ambos ingresos supera los 2,49 millones de pesos mensuales, en un escenario donde el refuerzo extraordinario de $70.000 vuelve a actuar como amortiguador para la base de la pirámide, aunque sin compensar la pérdida real acumulada por su congelamiento nominal.

Escala jubilación mínima ANSES octubre 2026: cuánto se cobra en mano con el bono

El piso previsional del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) tendrá una recomposición directa, en los recibos de haberes:

Haber mínimo garantizado : pasa de $428.633,20 a $435.748,51 brutos mensuales (artículo 1°).

: pasa de $428.633,20 a $435.748,51 brutos mensuales (artículo 1°). Bono previsional extraordinario : se ratifica la liquidación del adicional de $70.000, suma no remunerativa que no sufre quitas impositivas ni aportes de obra social.

: se ratifica la liquidación del adicional de $70.000, suma no remunerativa que no sufre quitas impositivas ni aportes de obra social. Ingreso bruto consolidado : la suma de ambos conceptos alcanza los $505.748,51 para quienes perciben una única prestación básica.

: la suma de ambos conceptos alcanza los $505.748,51 para quienes perciben una única prestación básica. Monto neto de bolsillo : aplicada la deducción de ley correspondiente al aporte al PAMI (3% calculado exclusivamente sobre el básico, equivalente a $13.072,45), el cobro efectivo en cuenta bancaria ronda los $492.676.

: aplicada la deducción de ley correspondiente al aporte al PAMI (3% calculado exclusivamente sobre el básico, equivalente a $13.072,45), el cobro efectivo en cuenta bancaria ronda los $492.676. Haber máximo del SIPA: quedó establecido en $2.932.174,85 (artículo 2°), segmento que no percibe refuerzos discrecionales.

Impacto en cascada: cómo quedan PUAM y Pensiones No Contributivas ANSES

Por mandato legal, los valores de las pensiones asistenciales y universales se recalculan de forma automática a partir del valor de la jubilación mínima fijado por ANSES: