Mañana comienza la FIT 2026: Río Negro y Neuquén muestran sus destinos, sabores y experiencias

La FIT comienza mañana: Río Negro y Neuquén llevan la Patagonia a La Rural.

La Patagonia volverá a tener una de sus grandes vidrieras desde este sábado 26 de septiembre, cuando abra sus puertas la 30° edición de la Feria Internacional de Turismo (FIT) en el predio de La Rural, en Buenos Aires. El encuentro reunirá a 62 delegaciones internacionales junto con representaciones de distintas provincias y destinos argentinos, en una superficie de 40.000 metros cuadrados.

La feria se extenderá hasta el martes 29 y tendrá dos momentos bien diferenciados. Este año, el país invitado de honor será República Dominicana. El sábado y el domingo, de 14 a 21, estará abierta al público general, con propuestas para conocer destinos, probar sabores y descubrir experiencias. El lunes y martes, de 10 a 19, será el turno de los profesionales del turismo, con rondas de negocios, capacitaciones y encuentros entre agencias, operadores y prestadores.

Río Negro llega con sus cuatro regiones y una mirada puesta en 2027

Río Negro tendrá presencia propia dentro del sector Patagonia con una propuesta que buscará mostrar la diversidad de sus cuatro regiones: Cordillera, Estepa, Valle y Mar. La agenda estará coordinada por la Agencia de Turismo Río Negro e incluirá presentaciones de destinos, experiencias de turismo activo y bienestar, gastronomía, productos regionales y grandes acontecimientos que ya forman parte de la agenda turística provincial.

Uno de los grandes protagonistas será el eclipse solar anular del 6 de febrero de 2027, un fenómeno que atravesará Río Negro de oeste a este y cuyo denominado “Anillo de Fuego” podrá observarse durante varios minutos en distintos puntos de la provincia. El domingo habrá una capacitación estratégica dedicada al evento, con el objetivo de comenzar a posicionar los destinos rionegrinos de cara a una temporada que tendrá al turismo astronómico como uno de sus grandes atractivos.

La provincia también aprovechará la feria para presentar oficialmente su nuevo sitio web de turismo, una plataforma que busca reunir en un mismo espacio información sobre destinos y experiencias, además de herramientas para prestadores y operadores. El sitio estará disponible en turismo.rionegro.gov.ar y se plantea como una herramienta de promoción y comercialización de la oferta turística provincial.

La gastronomía tendrá un lugar central en la propuesta. Habrá elaboraciones de chocolate, degustaciones, clases de cocina y coctelería, con productos representativos de las distintas regiones. Los vinos y sidras del Alto Valle, los destilados de la estepa y los sabores de la Costa Atlántica formarán parte de distintas presentaciones y maridajes.

La agenda rionegrina también incluirá capacitaciones sobre turismo activo en los Valles, turismo rural y litoral marítimo, bienestar en El Bolsón y la integración de la Estepa a través de la Ruta Nacional 23. A esto se sumarán juegos, sorteos, activaciones para toda la familia, música y contenidos audiovisuales que recorrerán las cuatro regiones de la provincia.

La presencia de Río Negro tendrá además una fuerte estrategia digital, con cobertura durante los cuatro días, transmisiones en vivo de charlas y presentaciones y contenidos destinados a redes sociales y plataformas digitales. Entre los eventos que buscará promocionar estará también una nueva edición de Bariloche a la Carta.

Neuquén lleva sabores, destinos y experiencias

Neuquén llegará a la FIT con una agenda que combinará gastronomía, vinos, termalismo, pesca, turismo religioso, actividades de verano y propuestas de sus principales destinos. La idea será que quienes recorran la feria no solamente reciban información sobre la provincia, sino que puedan probar algunos de sus productos y acercarse a sus experiencias.

El sábado, desde las 15.45, el escenario del Ente Patagonia tendrá como protagonista a la gastronomía neuquina con una clase de cocina a cargo de Yvonne Pervanas, Gachy Caffa y Emanuel Antimi, que también servirá para presentar el Festival Nacional del Chef Patagónico.

El menú permitirá recorrer algunos de los sabores característicos de la provincia: trucha con streussel de ñaco y vegetales salteados, empanada de chivo braseado al Pinot Noir con masa de ñaco y un bizcocho de oliva, piñón y rosa mosqueta. El domingo los chefs volverán al escenario con goulash de ciervo, empanada neuquina de chivo y el mismo bizcocho elaborado con productos regionales.

Los destinos también tendrán sus propios espacios. Aluminé se presentará el sábado, mientras que el domingo será el turno de Junín de los Andes, con una propuesta vinculada a la pesca y las actividades de verano, acompañada por premios y degustaciones. Ese mismo día se presentará el libro Terroir de la Patagonia, de Guillermo Olivera, y luego será el turno de Villa Pehuenia, que mostrará su oferta turística.

La pesca deportiva volverá a aparecer el lunes con una presentación de Fario Fishing Lodge, mientras que los productos neuquinos estarán presentes durante las cuatro jornadas en el stand nacional Nº 1110, con degustaciones y presentaciones de vinos y gastronomía a cargo de Silvana Cerda, gerenta de Neuquentur.

Del vino y los aceites al termalismo

Neuquén también buscará convertir su espacio en una pequeña muestra de lo que el viajero puede encontrar en la provincia. El sábado habrá degustaciones de aceites de Praderas Neuquinas y, durante el fin de semana, el Ente Provincial de Termas realizará demostraciones de mascarillas para acercar al público parte de la experiencia termal neuquina.

El turismo activo tendrá su espacio el lunes 28, cuando a las 11.30 se presente el “Seven Sesh Mountain Bike”, en una mesa de trabajo con representantes de Parques Nacionales, el Comité Olímpico Argentino y Lago Hermoso.

Ese mismo día, pero a las 18, Junín de los Andes llevará a la FIT una de sus propuestas vinculadas con la espiritualidad y la naturaleza: “Turismo Religioso en Neuquén: Junín de los Andes, corazón del Camino de la Fe”, una presentación que estará encabezada por la secretaria de Turismo de la localidad, Florencia Rocha, y el subsecretario de Turismo de Neuquén, Sergio Schiacchitano.

Una feria que también busca vender viajes

Las dos provincias llegarán a la FIT con una mirada que va más allá de la promoción. Para el lunes y martes están previstas reuniones profesionales, rondas de negocios y capacitaciones destinadas a quienes comercializan viajes y experiencias.

En ese terreno, Neuquén participará por tercer año consecutivo de las rondas de negocios de FIT, esta vez con 20 empresas privadas vinculadas con Villa La Angostura, Villa Traful, Junín de los Andes, San Martín de los Andes, Caviahue-Copahue, Villa Pehuenia, Neuquén capital y Plottier. El objetivo será generar contactos con operadores y agencias y avanzar en la comercialización de sus productos.

Además, el lunes a las 17 la provincia tendrá una presentación en el espacio de Amichi, operador mayorista con cuatro décadas de trayectoria, donde se capacitará a agencias nacionales e internacionales sobre la oferta neuquina.

La Ruta de los Siete Lagos también tendrá su propio espacio

Dentro de la FIT, el stand de la Ruta de los Siete Lagos tendrá una agenda propia para acercar al público algunas de las experiencias que pueden encontrarse en este corredor turístico neuquino.

La programación comenzará el sábado 26 con la inauguración oficial y la participación de Emanuel Antimi, embajador de la provincia y chef de Alto Traful. También habrá un simulador de realidad virtual de esquí y degustaciones de cerveza y vinos de Bodega Fincas de Limay. El domingo se repetirán algunas de las propuestas, con el simulador de esquí, una nueva presentación gastronómica de Antimi y degustaciones de vinos y cerveza.

La FIT será, para ambas provincias, una oportunidad para mostrar lo que tienen para ofrecer, pero también para empezar a poner en agenda los viajes que vienen.