En Bariloche, Unter y ATE reclamaron en contra de la reforma en el Ipross

Tras la aprobación en la Legislatura de Río Negro de la normativa que modifica la afiliación a la obra social Ipross, el gremio que representa a los docentes y ATE Bariloche reclamaron frente a la sede del Instituto en la ciudad de Bariloche. «Transparencia y refuncionalización del Ipross es lo que queremos», señaló Silvia Schroeder, referente local de Unter. La convocatoria, que estaba planificada para este jueves, tuvo que postergarse por la emergencia climática en la zona y se concretó el viernes por la mañana.

«No hay un llamado a los trabajadores para discutir el funcionamiento del Ipross», remarcaron las representantes gremiales y reclamaron: «necesitamos que la comisión de seguimiento de la Legislatura funcione».

Con 35 votos a favor y 9 en contra, este jueves el poder legislativo de la provincia aprobó el proyecto impulsado por el oficialismo para modificar la Ley 2753 y establecer un sistema de afiliación a la obra social voluntario y optativo para los trabajadores del Estado municipal y provincial. En Viedma, se realizaron protestas durante la sesión.

Durante la protesta, los gremios señalaron que esta modificación apunta al «vaciamiento del ipross» y afirmaron que «irnos de la obra social no es la solución, sino que funcione como corresponde y sea un derecho de todas y todos».

La nueva normativa, que se aprobó con modificaciones, establece que el afiliado que opte por otra entidad de salud deberá permanecer por al menos 12 meses en la misma, y que luego de 36 podrá optar por volver al instituto estatal. «Cuando uno empieza a averiguar los precios, el aporte es insignificante. Nos quieren hacer creer que nuestra social compite en el mercado cuando nosotros decimos no queremos que compita sino que funcione«, expresó Schroeder.

«Lo que le interesa al negocio de las prepagas es el que está sano. El que tiene enfermedades preexistentes no se va a ir de la obra social», afirmó Schroeder, y remarcó que las fallas de la obra social está en el día a día, en los pagos de los coseguros para turnos con profesionales médicos «por los atrasos en los pagos».

En relación a la decisión que tomen los afiliados a partir del 2027, cuando está previsto que empiece a aplicarse la nueva normativa, la dirigente de Unter señaló que «en las situaciones más complejas el Ipross siempre está presente, a veces a fuerza de amparos pero siempre termina respondiendo a las necesidades».

Unter y ATE Bariloche reclamaron por las reformas en Ipross

«Urgente llamado a paritaria»

«Somos casi 165 mil afiliados en toda la provincia. La plata de los afiliados entra todos los meses a Hacienda, lo que no sabemos es cuanto llega a la obra social», cuestionó Schroeder. Durante el reclamo, también exigieron «un urgente llamado a paritaria» y el cumplimiento del Gobierno «de ir sumando las cifras remunerativas para bajar las no remunerativas».

«Estamos atravesando una situación economica muy grave. Ya no llegamos con nuestros salarios y con los descuentos menos aún», señalaron desde Unter respecto de la adhesión a los paros.

«Vamos a seguir en esta tarea de defender la obra social y romper con esa lógica de mercado», enfatizó Schroeder y remarcó que «autoritario es tratar un proyecto sin la voz de los trabajadores», en relación a los dichos del gobernador días atrás respecto de la actitud de los gremios ante las reformas en el Ipross, durante una conferencia de prensa en Bariloche.