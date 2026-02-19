Francisco Cerúndolo explotó contra la organización del Río Open tras su retiro: «Me imagino a quién priorizan»

Pasó una jornada agridulce para el tenis argentino en el Río Open. Este miércoles se abrieron los octavos de final en el ATP 500 de Río de Janeiro y hubo varias emociones.

La gran sorpresa del día fue el triunfo de Juan Manuel Cerúndolo (78°), que venció en tres sets al alemán Hanfmann y se metió por primera vez a los cuartos de final de un torneo de esta categoría. En la próxima ronda se enfrentará al checo Kopriva (87°), que eliminó a Román Burruchaga.

La mala de la jornada fue el abandono de Francisco Cerúndolo (19°). El reciente campeón de Buenos Aires y máximo candidato al título en Río debió retirarse en el segundo set de su partido frente al platense Thiago Tirante, que hasta ese momento ganaba el duelo por 6-2 y 3-1. El ganador jugará ante el chileno Tabilo por un lugar en semis.

Luego del partido, la mejor raqueta nacional contó las razones de la dolorosa decisión: «Hay muchos partidos, mucho desgaste, y te puede jugar una mala pasada el físico. No me esperaba jugar ayer y hoy de nuevo. Se agotó un poco el tanque, tuve una sobrecarga en la cintura derecha. Era un dolor que traía pero me permitía jugar. Se me agravó un poco durante el primer set y ya después no podía rotar y correr para los dos lados», explicó.

Cabe destacar que el tenista de 27 años disputó 4 partidos durante la semana pasada en su obtención del Argentina Open y tuvo menos de 24 horas de descanso entre la victoria ante Navone y su partido ante Tirante.

Tras la explicación, el argentino apuntó directamente contra la organización: «Hice el pedido para que no me programen jugar partidos en días consecutivos, pero no me dieron ni una chance. Ya me imagino a quién priorizan«, disparó. Con esta bomba, el mejor tenista sudamericano se refirió a una posible preferencia al local Joao Fonseca, que quedó con el camino despejado tras la despedida de Cerúndolo.

Para cerrar, se lamentó por la situación : «No tenía muchas ganas de que pasara esto. Tenía ganas de que me fuera bien. Me sentía jugando bien. Pero cuando uno no está al 100% físicamente en estos partidos se hace muy difícil«. El próximo desafío para Francisco será el ATP 250 de Santiago, que comenzará el próximo lunes.

Etcheverry busca los cuartos en Río

Ya hay dos argentinos depositados en los cuartos de final del Río Open. Este jueves, Tomás Etcheverry buscará estar entre los 8 mejores del torneo. El platense, 51° en el ranking ATP, se enfrentará frente al lituano Vilius Gaubas (126°). El partido comenzará a las 16:30, en el primer turno del Court Central. Será el primer enfrentamiento entre ambos.