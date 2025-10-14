Tomás Etcheverry y Francisco Comesaña debutaron con triunfos en Estocolmo y Bruselas

Cuatro tenistas argentinos tendrán participación en los torneos de esta semana en el circuito ATP. Conocé acá cómo les fue y cuándo vuelven a jugar.

Tomas Etcheverry y Francisco Comesaña debutaron con triunfos en Estocolmo y Bruselas

Esta semana se están desarrollando dos torneos ATP 250 en el calendario tenístico. Ambos se desarrollan en canchas rápidas. Durante la jornada debutaron tres argentinos, con un saldo positivo: dos triunfos y una derrota.

El primero en debutar fue Tomas Etcheverry. Tras una lesión abdominal que lo obligó a retirarse en su último partido, el platense regresó al circuito luego de tres semanas de inactividad. Lo hizo con triunfo en Estocolmo. Venció en tres sets (7-6; 6-7; 6-3) al estonio Mark Lajal, proveniente de la Qualy. En octavos se verá las caras frente al serbio Kecmanovic.

Francisco Comesaña también debutó con triunfo en Bruselas. El marplatense venció en dos sets (7-6; 6-4) al histórico belga David Goffin. En segunda ronda se verá las caras contra el ganador de Bergs vs Collignon.

El último argentino en jugar esta semana será Camilo Ugo Carabelli, que debutará este miércoles en Estocolmo. Se medirá en la primera ronda frente al estadounidense Aleksandar Kovacevic. Además, participará del torneo de dobles junto a Etcheverry en la capital de Suecia.

Sebastián Báez no levanta cabeza y quedó eliminado de Bruselas

Otro de los argentinos con acción durante esta semana es Sebastián Báez, que participó del ATP 250 de Bruselas. El argentino perdió en su debut frente al francés Valentin Royer y se quedó afuera del torneo. A pesar de ser el sexto preclasificado, el bonaerense mostró un flojo nivel y cayó en sets corridos frente a un rival que había entrado al cuadro principal como lucky loser.

La agenda de los argentinos en Estocolmo y Bruselas

Miércoles: (1° ronda – Estocolmo)

Kovacevic vs Ugo Carabelli – 7:00

Miércoles: (octavos – Bruselas)

Francisco Comesaña vs rival a definir

Jueves: (octavos – Estocolmo)