Gabriela Sabatini habló sobre las lesiones de Juan Martín del Potro y dio una impactante sentencia

Gabriela Sabatini leyenda del tenis argentino, hizo una impactante sentencia respecto de la carrera de Juan Martín del Potro, otro de los grandes exponentes de la historia del tenis argentino. En el marco de su presencia en el WAT 125 de Mallorca, en el que se desempeñó como embajadora y en el que se consagró la número uno argentina Solana Sierra, la ex jugadora reflexionó que, de no haber sido por el impacto de las lesiones en su carrera, Del Potro habría llegado al número uno del mundo, incluso en una etapa del circuito dominada por los tres gigantes: Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic.

Las lesiones complicaron la carrera de del Potro en el tenis mundial

“Yo creo que si a Juan Martín lo hubieran respetado las lesiones habría llegado al número uno del mundo a pesar de que estaban Federer, Nadal y Djokovic”, expresó sin dudar la campeona del US Open 1990, en diálogo con Última Hora de Mallorca.

La carrera de Del Potro resultó brillante y una de las mayores trayectorias de la historia del tenis sudamericano: ganó el US Open en 2009 ante Federer, entonces número uno mundial, y conquistó la ansiada Copa Davis para la Argentina, además de haberse colgado dos medallas olímpicas, haber llegado al número tres del ranking y haber cosechado nada menos que 22 trofeos del circuito de singles de la ATP.

Pero su carrera, estuvo signada por el ataque permanente de las lesiones: se sometió, por caso, a cuatro cirugías en las muñecas y a otras cuatro en la rótula derecha, la zona que terminó por retirarlo luego del origen de la lesión en una caída durante un partido en el Masters 1000 de Shanghai 2018.

Incluso después del retiro debió pasar otras cuatro veces por el quirófano para intentar recuperar su calidad de vida.

“Después de esa primera cirugía hasta el día de hoy nunca más pude subir una escalera sin dolor. Me duele muchas veces para dormir, cuando me giro de lado o me despierto porque me pegan unos pinchazos que son muy feos”, contó Del Potro en el marco de su despedida con Novak Djokovic en diciembre de 2024, en la que también estuvo presente la propia Sabatini.