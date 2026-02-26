Francisco Cerúndolo y Seba Báez debutan en el Chile Open: partidos y horarios del jueves

Este jueves se cierran los octavos de final del Chile Open y tres argentinos salen a la cancha. Será una jornada difícil para los albicelestes, que son los últimos sobrevivientes tras un miércoles rotundamente negativo.

En el segundo turno de la cancha central, alrededor de las 15, Francisco Cerúndolo comenzará su camino frente al danés Elmer Moller (127°), que viene de eliminar en primera ronda a Román Burruchaga. La mejor raqueta nacional es el máximo preclasificado del torneo y buscará su segundo título en la gira sudamericana, tras la consagración en Buenos Aires.

Luego, desde las 18:30, será el turno de Sebastián Báez (52°), que intentará recuperarse del flojo rendimiento que tuvo en Río, donde cayó en el debut y perdió 20 puestos en el ranking. Además, defiende 165 en Santiago, tras llegar a la final en 2025. Frente a Cristian Garín (93°) protagonizará el primer Argentina vs. Chile de la jornada.

Seba Báez busca dejar atrás el flojo Río Open y tratará de llegar lo más lejos posible en Chile.

La segunda ronda se cerrará con Thiago Tirante (76°). El platense tendrá un complicado duelo ante el local Alejandro Tabilo (42°), que viene de ser finalista en Río. Se vuelven a cruzar una semana después: en Brasil fue triunfo de Jano en tres sets.

Si ganan Báez y Tirante, habrá duelo argentino en cuartos. Toda la actividad del ATP 250 de Santiago se puede seguir a través de Disney+.

Miércoles negativo para los argentinos

Durante la jornada del miércoles, tres tenistas argentinos quedaron eliminados del Chile Open. Francisco Comesaña no pudo ante el italiano Pellegrino y perdió en tres sets. De esta forma, cerró la gira sudamericana con apenas dos triunfos. Por otro lado, Mariano Navone luchó contra Darderi, ganó el segundo set, pero cayó por 6-3, 3-6 y 6-4.

La sorpresa del día fue la eliminación de Camilo Ugo Carabelli. El argentino, cuarto preclasificado del torneo, fue derrotado en set corridos sin atenuantes por el alemán Hanfmann y se despidió rápidamente de Santiago.