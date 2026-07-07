Bombazo: Thiago Almada, a un paso de ser refuerzo de River

En la previa al duelo de la Selección Argentina ante Egipto por los octavos de final del Mundial, una noticia de un futbolista de la Albiceleste impactó de lleno en el futbol argentino.

Se trata de Thiago Almada, que está a un paso de continuar su carrera en River. El Millonario habría llegado a un acuerdo de palabra para quedarse con el 50% del pase y sus derechos formativos, que corresponden al Atlético Madrid.

La operación se cerraría por una fuerte suma de 20 millones de dólares. Lo único que falta para que Almada sea dirigido por River es la decisión del jugador. Tras su participación en la Copa del Mundo, el futbolista de 25 años le comunicará su postura a la dirigencia del Millonario.

Almada es una pieza clave para Scaloni en el Mundial: tres titularidades y minutos en todos los partidos.

El mediocampista, que está disputando el Mundial 2026, estuvo muy cerca de llegar a Boca en el pasado y nunca se pudo afianzar en el futbol europeo a pesar de sus convocatorias a la Selección Argentina.

Por el momento, el panorama es positivo para River, ya que el jugador le daría el sí al Millonario si no recibe una oferta superior en los próximos días. Hay varios interesados: en el radar aparece el Ah-Ahli de Arabia Saudita o el Benfica, pero el principal rival para el equipo de Coudet será el Flamengo.

El Mengao ya realizó algunos sondeos y estaría dispuesto a hacer una oferta económica superadora, tanto en el número de la transferencia como en las condiciones del contrato. Por eso, la dirigencia de Di Carlo está alerta.

De cerrarse el fichaje, Almada firmará su contrato hasta junio de 2030 y será uno de los mejores pagos del plantel: se igualará o superará el salario que el futbolista percibe en el Colchonero.

En este mercado de pases, River ya cerró a cinco refuerzos: Nicolás Otamendi, los uruguayos Mauro Arambarri y Giovanni González y los regresos de Rafael Santos Borre y Lucas Beltrán.