Rafael Borré se realizó la revisión médica y habló de su regreso a River Plate: «Vengo con más experiencia»

Rafael Borré hará oficial su segundo ciclo en River Plate. El delantero de 30 años, se realizó estudios médicos en la Clínica Rossi antes de sellar su vínculo con la institución. La dirigencia cerró con Inter de Porto Alegre los últimos detalles de un traspaso valuado en 2,5 millones de dólares.

Según trascendió, el atacante colombiano firmará un vínculo por tres temporadas y permanecerá en Buenos Aires hasta el regreso del plantel, que realiza la pretemporada en Alicante bajo las órdenes de Chacho Coudet.

El regreso de Borré tiene el visto bueno de los hinchas del Millo. El colombiano dejó River a mediados de 2021 en condición de libre, luego de que el club no pudiera adquirir el porcentaje de su pase que pertenecía al Atlético de Madrid. Su salida significó el cierre de una etapa muy positiva para el goleador, que fue uno de los futbolistas más importantes del exitoso ciclo de Gallardo.

Con la camiseta del Millonario disputó 149 partidos y convirtió 55 goles. Fue una pieza clave en la conquista de la Copa Libertadores 2018, aunque no pudo disputar la histórica final ante Boca en Madrid por acumulación de tarjetas amarillas. Su temporada más destacada fue la 2019/20, cuando marcó 18 tantos en 36 encuentros.

Tras su salida, desarrolló su carrera en Europa. Se consagró campeón de la Europa League con el Eintracht Frankfurt en 2022 y luego pasó por Werder Bremen antes de regresar a Sudamérica para vestir la camiseta de Inter de Porto Alegre. En el conjunto brasileño disputó 100 partidos y anotó 28 goles.

De esta manera, River oficializará su quinto refuerzo porque antes había abrochado a Nicolás Otamendi, Mauro Arambarri, Giovanni González y ayer anunció el retorno de Lucas Beltrán. En el caso del defensor central, se integrará luego de la participación de Argentina en el Mundial.

Qué dijo Borré de su regreso a River Plate

«Vengo con mucha más experiencia, con más personalidad dentro del campo y con una visión diferente del juego», afirmó el delantero, tras someterse a la revisión médica.

"EL CHACHO ES UN ENTRENADOR MUY COMPETITIVO. ESO FUE IMPORTANTE PARA TOMAR LA DECISIÓN DE VENIR". Rafa Santos Borré se hizo la revisión médica y habló sobre la influencia que tuvo Coudet para que vuelva a River.



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El colombiano también destacó la importancia que tuvo la conversación con Eduardo Coudet para concretar su vuelta. «Es un entrenador muy competitivo, que siempre quiere ganar e imponer su idea. Eso fue muy importante para tomar la decisión de volver», explicó.

Por último, les dejó un mensaje a los hinchas de River. «Siempre voy a estar agradecido por todo el cariño que me dieron. Que esperen de mí muchísimo compromiso, las mismas ganas y la misma actitud de la primera vez que vine.»