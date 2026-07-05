Servicio a la comunidad: corte de energía programado en Roca, Viedma y Allen este domingo 5 de julio

Edersa anunció distintos cortes programados de luz que se llevarán a cabo este domingo 5 de julio en Río Negro. Mirá el cronograma completo.

Desde la compañía detallaron que las interrupciones del suuministro eléctrico en Roca, Viedma y Allen se deben a tareas de mantenimiento, poda preventiva y ampliación de redes.

Cortes programados en Río Negro: las zonas afectadas

En Roca, por el mantenimiento de ET4, redes de media tensión y poda preventiva hay un corte programado entre las 8:30 a 14:30.

La interrupción alcanza:

Los cuadrantes comprendidos por las calles:Gadano, 3 de febrero, Isidro Lobo y FormosaMendoza, Isidro Lobo, Avenida Roca y Estados UnidosIsidro Lobo, Artigas y Av. Roca

En tanto, en Allen, hay un corte de 13 a 15 en Barrio Progreso y Colonia 12 de Octubre. Antes hubo en

Calle Sebastián Rodriguez (Parque Industrial)

Calle Guido Brevi (Parque Industrial)

El sector que esta entre las calle Pearson y Pomina y la Calle Rural 4 (Parque Industrial)

CH 39, 40 y 47.

Fue por mantenimiento en redes de media tensión.

Otra interrupción fue en un sector de la ciudad de Viedma por una poda preventiva sobre redes de media tensión.