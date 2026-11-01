Kimi Antonelli, historia pura en la Fórmula 1: «Estoy tratando de procesar lo que pasó»

¡De pie, señores! Kimi Antonelli alcanzó la gloria eterna. Su nombre ya figura dentro de la historia grande de la Fórmula 1. El italiano logró el objetivo y se proclamó de la máxima categoría mundial del automovilismo.

Con apenas 20 años, el piloto de Mercedes, el más joven en colgarse la corona del campeonato desde 1950, probablemente haya marcado el comienzo de una nueva era competitiva. Aquel joven que llegó en 2025 como proyecto a futuro, hoy se viste convierte en el mejor del planeta y con toda una carrera deportiva por delante.

“Sin Mercedes ni mi familia no lo podría haber logrado. Estoy muy agradecido de este momento, va a permanecer para siempre en mí. Sigo tratando de procesar lo que acaba de pasar”, comentó entre lágrimas el nuevo “1” de la F1 tras bajarse de su monoplaza.

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El tercer puesto obtenido en el Gran Premio de México fue más que suficiente para la gran apuesta de Toto Wolff, director del team alemán, que depositó sus ojos en Antonelli a muy temprana edad, cuando ya había detectado un talento especial en el italiano.

“Fue una temporada increíble y poder celebrar con Max (Verstappen) y Lewis (Hamilton) al lado es muy especial. Ojalá pueda seguir animando grandes batallas en el futuro”, remarcó el flamante campeón, previo a la ceremonia triunfal.

Tras apenas 49 competencias disputadas, Antonelli, en su segundo año, devuelve a Italia una corona que no saboreaba desde la década del 50’. El último, Alberto Ascari, bicampeón en las temporadas 1952 y 1953. Un lote de privilegiados, que también integra Giuseppe “Nino” Farina, el primer campeón del mundo de la historia.

“Todo el fin de semana me sentí un poco más tenso. Pero ahora podemos disfrutar del resto de la temporada”, agregó Antonelli, que arrasó con una temporada a la que, todavía, le restan cuatro capítulos hasta su conclusión.

Kimi, que quebró la marca de Vettel en 2010 (campeón con 23 años), se transformó en el cuarto piloto en darle un título a Mercedes, junto al argentino Juan Manuel Fangio, el inglés Lewis Hamilton y el alemán Nico Rosberg.