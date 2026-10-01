Franco Colapinto llegó a Malasia y habló de todo: «Me sorprendió un poco», aseguró sobre los dichos de Lando Norris

La llegada de Franco Colapinto al “Sepang Internacional Circuit” se robó gran parte de las miradas de los medios de prensa presentes en la mañana del jueves. Y no es para menos, el argentino fue el principal foco de la crítica en los últimos días, tras lo ocurrido en el callejero de Bakú.

Como ya se detalló innumerables veces, el error del piloto de Alpine provocó su abandono y las deserciones de su compañero de escuadra, el francés Pierre Gasly, y del inglés Lando Norris. Este último, con la adrenalina por las nubes, hasta exigió a la FIA mano dura para el pilarense.

Con el paso de los días, el campeón del mundo se retractó y confesó que habló en privado con Franco, algo que el propio crédito nacional ratificó hoy en la rueda de prensa brindada en la previa del Gran Premio de Bahréin de Fórmula 1.

«Hablamos con Norris y está todo bien. Creo que estaba en el calor del momento. Por supuesto, sabe qué tipo de comentarios genera eso porque él mismo lo sufrió. Probablemente haya sido el piloto que más habló sobre el odio hace un par de años, apenas unas temporadas atrás. Así que me sorprendió un poco, pero después, por supuesto, se disculpó«, expresó.

Y remarcó: “Desafortunadamente, él también recibió mucho odio por eso. Es una situación complicada con el mundo exterior. Por eso creo que tenemos que cuidarnos con las cosas que decimos. Entiendo que, en el calor del momento, uno diga cosas así».

Basta del abuso online

Franco Colapinto volvió a desaprobar la postura de los fanáticos en redes sociales y el incesante “hate” que se produce de una carrera a otra, ante cualquier situación ocurrida en pista. El pilarense exigió consciencia colectiva, dejando en claro que ya no se trata de algo exclusivo de los aficionados argentinos.

“Hablamos de lo mismo todos los fines de semana y es algo que está presente desde hace mucho tiempo. Por supuesto, hay momentos en los que es peor que en otros. Como pilotos, tenemos la responsabilidad de intentar mejorarlo«, dijo.

Y completó al respecto: “Es complicado. Creo que viene de cada grupo de aficionados, de cada piloto o de lo que sea que ocurra. Algunos son peores que otros porque son más apasionados que otros. Es algo complicado de controlar, creo, desde nuestro lado. Hacemos lo mejor que podemos. Mi mensaje siempre es el mismo. A veces no se dan cuenta de lo que pueden generar al escribir desde el teclado. Todos somos muy sensibles, somos humanos».

FRANCO COLAPINTO

Charla con @Gp1Fossaroli sobre el incidente en Baku pic.twitter.com/tAVAGj9sIC — Corazondef1 (@Corazondef1) October 1, 2026

“Fue un error muy simple”

Ya en frío, habiendo transcurrido unos cuantos días, Colapinto volvió a analizar el episodio que lo tuvo en el ojo de la tormenta el pasado fin de semana en Azerbaiyán, en un momento de competencia que lo encontraba muy bien parado para ir nuevamente por puntos.

“El error en sí es algo muy simple, una bloqueada con la rueda delantera derecha por exceso de freno. Después no lo pude parar y no hay vuelta atrás. Lamentablemente fueron consecuencias muy grandes, para un error muy básico y que no hay que sobre analizar. Es muy lamentable por las consecuencias que tuvo, esa es la peor parte de todo”, explicó el argentino.

“Pero ya quedó atrás, habrá que enfocarse en lo que viene y en tratar de sumar puntos en la carrera del domingo”, se esperanzó.