Franco Colapinto no superó la Q1 y largará 20° en la Sprint del GP de Qatar

Franco Colapinto regresó al circuito de Lusail. Luego de un regular desempeño en la única práctica libre del fin de semana, el argentino no pudo superar la Q1 y largará desde el último lugar en la carrera Sprint de este sábado.

Colapinto salió a pista con neumáticos medios, como todos los pilotos. En su primer intento, el argentino marcó un registro de 1:23.771, una décima más rápido que Gasly, pero dos segundos más lentos de los más rápidos.

Como en cada clasificación, la pista fue evolucionando y esto se notó en los tiempos. Colapinto mejoró su rendimiento, pero quedó muy lejos de la pelea: 17° con 1:23.165. Gasly tuvo una gran vuelta, que lo depositó 10°.

Ya en el tercer y último intento, Franco inició su vuelta al límite de tiempo . El piloto de Alpine volvió a bajar su tiempo, pero no fue suficiente: marcó un tiempo de 1:22.364 y quedó eliminando. En la carrera Sprint de este sábado, el argentino largará desde la 20° posición. El mal momento de Alpine también se reflejó en Pierre Gasly, que fue mejor que Colapinto por dos décimas, pero saldrá desde el 19° lugar.

La sorpresa fue Lewis Hamilton. El británico tuvo una flojísima sesión con su Ferrari y quedó eliminado en Q1. Largará 18°. Los otros eliminados son Liam Lawson (17°) de Racing Bulls y Lance Stroll (16°) de Aston Martin.

Horarios del GP de Qatar

Sábado 29 de noviembre

Carrera Sprint: 11.00

Clasificación: 15.00

Domingo 30 de noviembre