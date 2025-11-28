SUSCRIBITE
Franco Colapinto no superó la Q1 y largará 20° en la Sprint del GP de Qatar

El argentino no tuvo el mejor rendimiento y se quedó afuera rápidamente. Gasly también sufrió y saldrá 19°.

Redacción

Franco Colapinto regresó al circuito de Lusail. Luego de un regular desempeño en la única práctica libre del fin de semana, el argentino no pudo superar la Q1 y largará desde el último lugar en la carrera Sprint de este sábado.

Colapinto salió a pista con neumáticos medios, como todos los pilotos. En su primer intento, el argentino marcó un registro de 1:23.771, una décima más rápido que Gasly, pero dos segundos más lentos de los más rápidos.

Como en cada clasificación, la pista fue evolucionando y esto se notó en los tiempos. Colapinto mejoró su rendimiento, pero quedó muy lejos de la pelea: 17° con 1:23.165. Gasly tuvo una gran vuelta, que lo depositó 10°.

Ya en el tercer y último intento, Franco inició su vuelta al límite de tiempo . El piloto de Alpine volvió a bajar su tiempo, pero no fue suficiente: marcó un tiempo de 1:22.364 y quedó eliminando. En la carrera Sprint de este sábado, el argentino largará desde la 20° posición. El mal momento de Alpine también se reflejó en Pierre Gasly, que fue mejor que Colapinto por dos décimas, pero saldrá desde el 19° lugar.

La sorpresa fue Lewis Hamilton. El británico tuvo una flojísima sesión con su Ferrari y quedó eliminado en Q1. Largará 18°. Los otros eliminados son Liam Lawson (17°) de Racing Bulls y Lance Stroll (16°) de Aston Martin.

Horarios del GP de Qatar

Sábado 29 de noviembre

  • Carrera Sprint: 11.00
  • Clasificación: 15.00

Domingo 30 de noviembre

  • Carrera a 57 vueltas: 13.00

