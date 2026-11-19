El argentino quiere volver a festejar durante un fin de semana de carrera, tal como lo hizo hace días en Interlagos.

Nuevamente, Franco Colapinto tendrá doble foco de atención durante un fin de semana de competencia. Y es que la participación de Boca Juniors en la final de la Copa Sudamericana será horas antes de la participación del pilarense en el GP de Las Vegas de F1.

Fanático ferviente del Xeneize, algo que pudo verse de cerca hace días en Interlagos, cuando siguió la consagración boquense en la Tabla Anual junto a su amigo Bizarrap, el piloto de Alpine confesó hoy en conferencia que hará hasta lo imposible para seguir las alternativas del duelo ante Atlético Mineiro del próximo sábado.

Previo al episodio de Brasil, Franco ya había sido viral por preguntar por el resultado de Boca en el Superclásico contra River tras bajarse de su A526 al cumplir con el GP de México, donde finalizó 7° hasta que los comisarios lo penalizaron y relegaron en el clasificador.

Ahora, Colapinto declaró en la previa de la actividad en Las Vegas: “Este fin de semana habrá que bancar de vuelta, de la misma manera. Cuando me baje del auto, vamos a estar ahí bien pendientes. Está siendo un gran momento para Boquita, ojalá podamos llevarnos la copa”.

La carrera del Gran Premio de Las Vegas se disputará a la 1:00 am del domingo argentino. Es decir, unas horas después de la finalización de la final de la Copa Sudamericana (sábado a las 19:30 hs).

🗣️ “LO SEGUIREMOS, ESTE FIN DE SEMANA A BANCAR DE VUELTA, ESTARÉ PENDIENTE” 🎙️ FRANCO #COLAPINTO SOBRE LA FINAL DE #SUDAMERICANA EN EL MEDIO DEL GP DE LAS VEGAS 🇺🇸🏁 #BocaJuniors 💙💛💙 https://t.co/liK2NKM6Rs — Universo Boca Juniors (@UniversoBoca12) November 19, 2026

Prueba auspiciosa en el Simulador

En el diálogo con la prensa tras arribar hoy al paddock de Las Vegas Strip, el argentino palpitó el fin de semana pero también habló de lo que se viene, afirmando que ya probó en el simulador el prototipo del monoplaza Alpine de 2027.

“Creo que va a ser un buen auto y espero que nos permita volver a la pelea y estar más cerca de los primeros puestos”, reveló.

Sin embargo, avisó: “Creo que es muy difícil decir cuánto vamos a mejorar en comparación con los demás. Siempre es una incógnita. Quizás nosotros demos un paso muy grande, pero tal vez los demás den uno todavía mayor”.