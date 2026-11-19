Una buena pizza casera no depende solamente de la masa, la salsa de tomate o la cantidad de queso. Hay un ingrediente tradicional de la cocina argentina que puede transformar por completo su sabor: el chimichurri.

Aunque suele asociarse con el asado y el choripán, esta mezcla de hierbas, ajo, aceite y vinagre también es ideal para acompañar pizzas. Su aroma intenso y su combinación de sabores aportan un toque diferente sin necesidad de utilizar ingredientes costosos.

Según publicó El Cronista, el secreto está en preparar un chimichurri casero con perejil fresco y aceite de oliva, dos ingredientes que permiten conseguir una terminación más aromática y darle un giro gourmet a una receta tradicional.

Chimichurri para pizza: los ingredientes para prepararlo en casa

Para preparar este condimento se necesitan:

1 taza de perejil fresco picado.

4 dientes de ajo picados o triturados.

1/2 taza de aceite de oliva.

1/4 de taza de vinagre de vino blanco.

1 cucharadita de orégano seco.

1/2 cucharadita de ají molido (opcional).

Sal y pimienta a gusto.

La combinación del perejil fresco, el ajo y el aceite de oliva es fundamental para conseguir una salsa aromática que acompañe el sabor del queso sin perder su personalidad.

Cómo hacer chimichurri para pizza: el paso a paso

1. Picar los ingredientes. Lavar bien el perejil, secarlo y cortarlo finamente. Pelar los dientes de ajo y picarlos en trozos pequeños.

2. Mezclar las hierbas. Colocar el perejil, el ajo, el orégano y el ají molido en un recipiente.

3. Incorporar los líquidos. Agregar el aceite de oliva y el vinagre de vino blanco. Mezclar hasta integrar todos los ingredientes.

4. Condimentar. Sumar sal y pimienta a gusto. Si se busca un sabor más intenso, aumentar ligeramente la cantidad de ajo o ají molido.

5. Dejar reposar. Este es el paso más importante: esperar al menos 30 minutos antes de utilizarlo, para que los sabores se integren y el aceite absorba los aromas de las hierbas.

El truco para que el chimichurri le dé más sabor a la pizza

Una vez preparada la pizza con salsa de tomate, muzzarella y los ingredientes elegidos, se puede distribuir una pequeña cantidad de chimichurri sobre la superficie antes de llevarla al horno.

Durante la cocción, el ajo y las hierbas desprenden sus aromas y se integran con el queso derretido.

Otra alternativa es pincelar la pizza apenas sale del horno, para conservar el sabor fresco del perejil y lograr una terminación similar a la de las pizzerías tradicionales.

Con qué variedades de pizza combina mejor

El chimichurri casero puede utilizarse en diferentes preparaciones, aunque resulta especialmente sabroso con la clásica pizza de muzzarella.

También combina con la napolitana, las pizzas con vegetales asados, las de jamón y morrones y las preparaciones con quesos intensos.

El resultado es una pizza más aromática, con un sabor diferente y un toque gourmet, utilizando ingredientes que suelen estar disponibles en cualquier cocina.