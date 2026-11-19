San Patricio del Chañar eliminó a Alianza por penales en Cutral Co, por la Copa Neuquén. (Foto: Prensa Alianza)

San Patricio del Chañar se convirtió en el primer semifinalista de la Copa Neuquén después de eliminar a Alianza por penales en el Coloso del Ruca Quimey de Cutral Co.

El Santo abrió el marcador antes de los cinco minutos de juego mediante Isaac Chaván y el Gallo lo igualó con un penal de Joaquín Rikemberg tras una mano de Agustín Osterrieth que dejó dudas.

A nueve minutos del final, Juan Cruz Aguilar vio la roja en el Celeste por doble amarilla. Ninguno de los dos pudo evitar el empate y se fueron a los penales.

En la tanda, volvió a ser determinante el arquero de San Patricio, Mateo González que le tapó el cuarto remate a Uriel Cerda. En el anterior, Matías Takara la tiró por arriba del travesaño.

Los del Chañar se impusieron 4-2 al meter todos sus tiros. Anotaron Osvaldo Brito, Leoney Ybarra, Luis Cabezas y Axel Paz. Para Alianza acertaron Joaquín Rikemberg y Franco Lonardi.

Los otros tres cruces de cuartos de final serán: Deportivo Rincón – Pacífico, Unión de Zapala – Unión Vecinal y San Lorenzo – Maronese.

Alianza volverá a jugar el domingo en su cancha por la semifinal de ida de la zona patagónica del Regional Amateur contra Jorge Newbery de Carmen de Patagones.