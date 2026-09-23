Franco Colapinto respondió ante las amenazas que sufrió Pierre Gasly: «Es un tema delicado»

El argentino tiene un grato recuerdo de su primera competencia en el circuito callejero de Bakú.

Ante cualquier obstáculo que se le presenta a Franco Colapinto en pista en cada una de sus participaciones en F1, los supuestos fanáticos de redes sociales inmediatamente pretenden hacer justicia por mano propia actuando de manera agresiva y repudiable.

El piloto argentino llegó hoy al circuito de Bakú, donde el sábado se disputará el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1, y de inmediato se refirió a las amenzas que sufrió su compañero Pierre Gasly. Algo que, desafortunadamente, ocurre cada vez con mayor frecuencia.

El francés fue atacado vía online tras el suceso ocurrido en la pasada carrera de Madrid, cuando por unas vueltas obstaculizó la marcha del piloto pilarense. Lamentablemente, como sucedió en el pasado, los aficionados volvieron a manifestarse de la peor manera.

¡FRANCO YA ESTÁ EN EL PADDOCK!



Hoy es dia de medios en Bakú🎙🇦🇿 pic.twitter.com/kFZZ5gCP8y — Colapinto News🇦🇷 (@Colapinto_news) September 23, 2026

“Nunca es agradable recibir ese tipo de comentarios, y menos aun cuando ocurre dentro del equipo con el que estoy compitiendo. Somos compañeros de equipo y nos llevamos muy bien. Estamos trabajando y enfocados en el mismo resultado, y tenemos el mismo objetivo y la misma meta: hacer que Alpine mejore. Siempre trabajamos en equipo y no es agradable ver este tipo de situaciones”, comentó Franco.

Y remarcó: «Ocurrió lo mismo con otros pilotos: con Yuki el año pasado también se puso bastante feo en un momento dado, ya hablé de ello”.

El acoso no se limitó a rivales, sino también a comisarios: “Después de Zandvoort, también fui a ver a los comisarios. Recibieron agresiones tras la sanción que me impusieron. Ocurre mucho con los aficionados en la Fórmula 1 y, desafortunadamente, eso no debería ser habitual. Sin duda, deberíamos tener más cuidado con las cosas y las palabras que salen de los teclados de cada uno.»

Para cerrar el tema, antes de hablar de los gratos recuerdos que le traen el trazado callejero de Bakú, Colapinto deseó que estas cosas no siguen ocurriendo y que los aficionados puedan comprender el daño que ello causa.

«Ojalá esto no siga ocurriendo. Pero es un tema delicado con los aficionados en este deporte. No son solo mis seguidores; tengo algunos fanáticos muy apasionados que quieren que me vaya bien. Ojalá puedan disfrutar de los buenos resultados que estoy logrando”, cerró.