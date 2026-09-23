Enzo Fernández habló sobre la despedida de Messi y la continuidad de Scaloni: «Duele mucho»

Enzo y la Selección disfrutarán del último baile de Leo con la Albiceleste el próximo 6 de octubre.

Enzo Fernández llegó este miércoles al país para sumarse a la concentración de la Selección Argentina en esta fecha FIFA. En diálogo con la prensa, el mediocampista expresó su felicidad de repr «Muy contento de estar acá otra vez. Ahora a disfrutar con mi familia y la selección. Siempre es especial volver, para mí es un privilegio formar parte de la selección«.

Luego, fue consultado sobre el retiro de Messi con la Albiceleste: «Es una despedida que duele mucho, pero hay que disfrutar con Leo este momento que es tan especial para su carrera. Sabemos todo lo que logró, el legado que deja y lo especial que es para nosotros».

También le preguntaron sobre cómo será la era post despedida de la Pulga aunque evitó hablar del tema: «Todavía no se fue, tenemos un partido más para disfrutar con él y a partir de ahí empieza un proceso fuerte«.

Además, Enzo pidió la continuidad de Scaloni, quien todavía no renovó su contrato: «Ojalá que renueve, él es el armado de este grupo y es muy importante para nosotros. Él ya lo sabe, no hace falta que le digamos nada».

El futbolista de 25 años no podrá estar presente en el primer amistoso de la Scaloneta, el próximo miércoles 30 ante Bolivia en Córdoba. Deberá cumplir una fecha de suspensión por la tarjeta roja sufrida en la final del Mundial frente a España.

El segundo amistoso de esta fecha FIFA será el sábado 3 de obtubre ante Burkina Faso en el Monumental. Por último, la Albiceleste jugará el martes 6 ante Benín, en lo que será la emotiva despedida de Messi con la camiseta de Argentina. Este duelo también se disputará en el estadio de River.

Comenzaron los entrenamientos en Ezeiza

Este martes, la Selección Argentina realizó su primer entrenamiento en Ezeiza con plantel casi completo. Bajo la mirada de Scaloni, los futbolistas tuvieron una práctica matutina en una larga semana hasta el duelo del próximo miércoles.

Los únicos que no estuvieron presentes fueron Nicolás Otamendi, Rodrigo De Paul, Giovani Lo Celso y Lionel Messi, que se unirán a la concentración unos días antes del último duelo ante Benín.

Además, el entrenador deberá decidir si desafecta o no a Tobías Andrada y a Thiago Almada, quienes salieron lesionado frente a Huracán en el partido del pasado sábado frente a Huracán.