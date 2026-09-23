Cobre y oro en La Rioja: preparan una nueva etapa de exploración en Peñas Negras

La canadiense Sendero Resources prepara una nueva etapa de exploración en el proyecto de cobre y oro Peñas Negras, en La Rioja, luego de completar una revisión integral de los resultados históricos de exploración. Para llevar adelante la campaña cuenta con un financiamiento de 3,5 millones de dólares canadienses.

La compañía reconstruyó la base de datos correspondiente a 77 pozos y 6.433 muestras de ensayo y recalculó sus resultados mediante una metodología uniforme de cobre equivalente (CuEq).

Jeremy Gillis, CEO interino de Sendero, señaló: «Por primera vez, tenemos una representación coherente y a nivel de proyecto de la perforación histórica en Peñas Negras, lo que refuerza por qué estamos tan entusiasmados con este proyecto«.

«La mineralización comienza cerca de la superficie y se extiende hasta más de 350 metros de profundidad, donde destacamos 24 metros con una ley de CuEq del 1,53% en PNDH-06. Este trabajo pone en valor décadas de exploración previa y esperamos con interés lo que nos depare nuestro programa de perforación totalmente financiado», añadió.

Ubicación del proyecto Peñas Negras. Fuente: Sendero Resources.

Hasta el momento, los resultados de Peñas Negras habían sido expresados utilizando oro equivalente (AuEq). En esta revisión, Sendero optó por utilizar cobre equivalente, debido a que el cobre presenta una distribución más amplia y una menor variabilidad dentro del área del proyecto.

El cálculo de CuEq incorpora cobre, oro, plata, molibdeno, plomo y zinc, utilizando precios de referencia y una recuperación del 100% para todos los metales. La compañía aclaró que esta recuperación se utiliza únicamente con fines ilustrativos y que las recuperaciones reales podrían ser diferentes.

Sendero también señaló que la medida es relevante debido al incremento de los precios de los commodities desde 2021, cuando adquirió el proyecto.

Peñas Negras se ubica en el cinturón de Vicuña. El proyecto cubre un territorio de 211,7 kilómetros cuadrados (km²) en la Cordillera Frontal, y está conformado por 120 km² de concesiones propias y 91,7 km² bajo opción de compra. La iniciativa se localiza a 15 kilómetros del yacimiento Josemaría, a 21 kilómetros de Lunahuasi y a 28 kilómetros de Filo del Sol.