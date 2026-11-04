Franco Colapinto se encontró con fanáticos argentinos y manejó el Renault 6 en el que viajaron desde Santa Fe hasta Brasil

La locura argentina en San Pablo ya comenzó. A dos días del inicio oficial del Gran Premio de Brasil, la afición albiceleste empieza a copar las calles de la ciudad paulista, a la espera de ver en acción a Franco Colapinto en el circuito de Interlagos.

El piloto de Alpine recibió hoy la primera gran muestra de afecto de las tantas que seguramente le llegarán hasta el domingo, cuando concluya la actividad en el circuito «José Carlos Pace». Fiel a su estilo, Franco les devolvió el cariño a este aventurado grupo de entusiastas.

Hablamos de Hernán Bonvín, Claudio Goddio y Pablo Quaino, tres amigos oriundos de La Esperanza, Santa Fe, que hicieron más de 2,000 kilómetros sobre un antiguo Renault 6 para llegar a Brasil y acompañar a su hijo pródigo. El detalle enaltece aún más la aventura: el auto está ploteado con los colores del monoplaza de Colapinto.

Esto es como la escena de la película Rush, q Niki Lauda agarra el FIAT de unos fanáticos en Italia, pero acá es Franco Colapinto en Brasil con un Renault 6 pintado de Alpine djakjwksjsak, nuestro Niki Lauda criado a base de mate y pitusas. https://t.co/der3ymdgzP — RuloSDC ⁴³ (@SomosdelCARP) November 4, 2026

Franco, notificado de la locura argenta, esperó al grupo de amigos luego de brindar una conferencia en un concesionario Renault de San Pablo y los sorprendió con su presencia. No solo ello, sino que, además de un grato momento de charla y fotos, el argentino se subió a la máquina y condujo durante varias cuadras con la banda de acompañante. Un momento que los santafesinos no olvidarán nunca en su vida.

«Esto es una locura, bol…», expresó el argentino mientras intentaba descifrar la palanca de cambios, el tablero y el sentido de circulación de las calles. Sus acompañantes, claro está, no dejaron pasar la oportunidad de inmortalizar el momento con sus celulares.

Todo lo sucedido fue documentado por el medio brasileño Acelerados, que grabó el momento en que Franco estaciona el Renault 6 y mantiene una charla con los protagonistas, a quienes felicita por la travesía que hicieron. Por su parte, una de sus managers, María Catarineu, catalogó lo vivido como “lo mejor del día” a través de una historia de Instagram.