River visita a Aldosivi sin Montiel ni Martínez Quarta por la última fecha del Clausura: formaciones, hora y TV

River visitará a Aldosivi este jueves desde las 15 en el estadio José María Minella, que contará con la presencia de ambas parcialidades, por la 16° y última fecha del torneo Clausura. El árbitro será Bryan Ferreyra y la transmisión del encuentro estará a cargo de ESPN Premium y TNT Sports Premium.

El Millonario ya no tiene posibilidades de acceder a la Copa Libertadores mediante la tabla anual, donde marcha 8° con 52 puntos, y tampoco puede escalar posiciones en la zona B, en la que ocupa el 4° lugar con 23 unidades y ya tiene asegurada su clasificación a los playoffs. Sin embargo, deberá defender ese puesto para tener la posibilidad de definir los octavos de final del Clausura en el Monumental.

Para asegurarse el cuarto puesto, el equipo de Leonardo Ponzio necesita ganar y esperar por otros resultados. Sus dos perseguidores, Belgrano y Barracas Central, también tienen 23 puntos, aunque cuentan con una peor diferencia de gol: +3 y +2, respectivamente, contra el +5 del conjunto de Núñez.

El Pirata visitará a Gimnasia este jueves desde las 19:15, mientras que el Guapo recibirá a Racing el viernes a partir de las 15. Por eso, River jugará antes que sus dos competidores directos y deberá estar atento a lo que suceda en ambos encuentros para conocer su posición definitiva en la zona.

Los cambios que hará Ponzio para el duelo en Mar del Plata

En cuanto a lo futbolístico, el entrenador de River realizará algunas modificaciones respecto del equipo que salió desde el arranque en la derrota frente a Boca en el Superclásico. Dos cambios serán obligados y estarán en la defensa, ya que Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel fueron expulsados en la Bombonera y no podrán estar ante Aldosivi. El zaguero recibiría una fecha de suspensión, mientras que el «lateral «Cachete» podría ser sancionado por dos o tres partidos.

En el lateral derecho, el reemplazante será el uruguayo Giovanni González, mientras que el acompañante de Nicolás Otamendi en la zaga central volverá a ser Lautaro Rivero, como ocurrió ante Racing en la anteúltima fecha. Por el costado izquierdo, en tanto, iría desde el arranque Marcos Acuña.

El resto del equipo se mantendría sin modificaciones. A pesar de su flojo rendimiento ante el Xeneize, Lucas Silva volvería a ser el volante central, ya que Aníbal Moreno todavía no se recuperó de su lesión en la zona lumbar y Fausto Vera continúa al margen por el desgarro que sufrió frente a Belgrano. A los costados del juvenil estarían Tobías Andrada y Tomás Galván.

El enganche será Thiago Almada y el binomio ofensivo estaría compuesto por Ángel Correa y Lucas Beltrán, quien nuevamente le ganaría la pulseada a Sebastián Driussi.

Del otro lado estará el Aldosivi de Javier Sanguinetti, que la fecha pasada perdió 2-1 ante Racing y consumó su descenso a la Primera Nacional por la tabla anual, en la que apenas sumó 19 puntos en las 31 fechas disputadas.

Formaciones, hora y TV

Aldosivi: Lucas Acosta; Santiago Moya, Néstor Breitenbruch, Joaquin Pombo, Braian Cufré; Blas Palavecino, Martín García, Lucas Castro, Felipe Anso; Nicolás Gaitán; Andrés Vombergar. DT: Javier Sanguinetti.

River: Santiago Beltrán; Giovanni González, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Lucas Silva, Tomás Galván; Thiago Almada, Ángel Correa; Lucas Beltrán. DT: Leonardo Ponzio.

Hora: 15.

TV: ESPN Premium y TNT Sports Premium.

Árbitro: Bryan Ferreyra / José Carreras (VAR)

Estadio: José María Minella (Mar del Plata)