Crimen de Julián Dobra: agravan la situación de un imputado y reformulan cargos a siete personas

En una audiencia clave para el avance de la causa que investiga el crimen de Julián Dobra, el Ministerio Público Fiscal expuso hoy un sólido paquete probatorio para reformular cargos contra siete personas —cuatro de ellas menores punibles— y solicitó el agravamiento de la situación procesal de uno de los sospechosos.

Según detalló el Ministerio Público Fiscal, durante la jornada, la fiscal jefe Belén Calarco y el fiscal del caso Marcelo Ramos explicaron que el análisis de nuevas evidencias permitió redefinir el rol de uno de los involucrados, quien pasó de estar imputado por encubrimiento a ser considerado coautor. La fiscalía sostuvo que este hombre planificó el hecho y utilizó a los menores para concretar el ataque en busca de dinero, facilitando la maniobra tras sacar a la víctima de su vivienda bajo la excusa de probar armas.

Por este motivo, se le formularon cargos por homicidio premeditado y criminis causa, agravado por la participación de menores y el uso de arma de fuego, junto con el hurto calificado de pertenencias y del vehículo Suzuki Fun de Dobra, solicitando su prisión preventiva.

La audiencia se realizó en Roca este miércoles sin la presencia de medios.

El giro en la causa se apoyó en determinantes peritajes científicos e informáticos. El Gabinete de Criminalística cotejó rastros de calzado con imágenes de celulares, mientras que la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones (OITEL) aportó geolocalizaciones, registros de llamadas y mensajes recuperados que habían sido borrados tras el hecho.

A su vez, los informes forenses confirmaron que la víctima sufrió múltiples golpes y signos de agonía. En tanto, el Laboratorio Regional de Genética Forense de Bariloche halló ADN de contacto en la empuñadura de un arma de fuego secuestrada en el domicilio de uno de los acusados.

Existe una restricción para no difundir imagen y nombres de los menores implicados.

En cuanto a las medidas cautelares, el Ministerio Público Fiscal solicitó la continuidad de la prisión preventiva para el otro adulto considerado coautor principal, así como prisión domiciliaria con tobillera para quien quedó imputado por encubrimiento agravado con ánimo de lucro. Respecto de los adolescentes con participación directa en el homicidio, se requirió prorrogar el arresto domiciliario con tratamiento tutelar de la SENAF, remarcando que en todos los casos existe riesgo de fuga ante la inminencia del juicio oral. Asimismo, la fiscalía pidió extender la investigación penal preparatoria hasta el 10 de febrero de 2027.

Por su parte, las defensas se opusieron a las nuevas calificaciones y a los pedidos cautelares. La Defensa Penal Juvenil cuestionó la existencia de una premeditación o criminis causa y remarcó que los menores cumplieron estrictamente las pautas impuestas, pidiendo el cese del encierro domiciliario.

El juez de garantías Julio Martínez Vivot dará a conocer su resolución sobre los planteos presentados el próximo viernes 6 de octubre a las 12:30 en los tribunales de General Roca.