Revés electoral en EE.UU.: Trump reconoció el costo de la guerra con Irán, pero advirtió que «lo haría de nuevo»

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, admitió este miércoles 4 de noviembre que la guerra contra Irán provocó la contundente derrota del Partido Republicano en las elecciones legislativas del martes a causa del incremento en los precios de los combustibles. Aún así, durante un acto para exhibir los avances de las obras en la Casa Blanca, el mandatario aseguró que, si tuviera la oportunidad de elegir otra vez, atacaría de nuevo a la República Islámica.

Ante la consulta de la prensa sobre las críticas vertidas por el vicepresidente JD Vance contra el conflicto armado, Trump consideró que la postura de su compañero de fórmula resulta «en gran medida, cierta», debido a que el choque bélico motivó un leve aumento en el valor de la gasolina.

«Pero, al mismo tiempo, si tuviera que volver a hacerlo, lo haría de nuevo, porque, a largo plazo, es la única solución. No se puede permitir que Irán tenga un arma nuclear«, afirmó el líder republicano en declaraciones recabadas por EFE.

La escalada militar comenzó el pasado 28 de febrero a partir de una orden presidencial para ejecutar ataques conjuntos con Israel. El primer blanco de guerra fue una escuela y dejó un saldo fatal de 180 muertos, en su mayoría niñas. Tras este ataque, se desató un conflicto vigente ocho meses después con severas consecuencias para el tráfico comercial en el estrecho de Ormuz.

El rechazo a un posible juicio político

En otro tramo del intercambio con los medios, Trump se refirió al escenario legislativo adverso y declaró que desestima un eventual juicio político (impeachment) en su contra por parte de la nueva mayoría demócrata en el Congreso. El jefe de Estado opinó que una medida de esa magnitud destruiría al Partido Demócrata.

«¿Un juicio político sin motivo? ¿Por qué? ¿Por tener un país exitoso? Nuestro país tiene ahora más éxito que en cualquier otro momento de su historia», sostuvo el mandatario desde la residencia oficial.

Las palabras de Trump se produjeron horas después de que el propio Vance culpara a la impopular guerra por la estrepitosa derrota en las urnas. «La razón por la que perdimos es la guerra. El propio presidente lo dijo anoche», escribió el vicepresidente en una extensa publicación en la red social X, tras la confirmación de los pronósticos sobre las amplias mayorías demócratas en el Senado y la Cámara de Representantes. Esta nueva conformación parlamentaria complica los dos años de mandato que le restan a la actual administración.

La defensa de las obras en la residencia presidencial

Durante el evento, que carecía de lugar en la agenda oficial, Trump agradeció el trabajo de los obreros y garantizó que el nuevo espacio será «no solo el más grande, sino el salón de baile más bonito».

La oposición demócrata criticó de forma reiterada al presidente durante la campaña electoral por enfocar su atención en las reformas edilicias en Washington en lugar de priorizar las preocupaciones reales de los ciudadanos.

Frente a estos cuestionamientos, el mandatario respondió con firmeza y justificó los trabajos estructurales: «Me critican y me dicen que por qué estoy reformando la Casa Blanca. Pues porque la Casa Blanca es el símbolo de Estados Unidos y tiene que estar perfecta».