Qué es un derrame pleural, el cuadro por el que fue internado Daniel Osvaldo: síntomas, causas y tratamiento

Daniel Osvaldo permanece internado luego de que trascendiera que presentó un derrame pleural derecho. De qué se trata esta afección, cuáles son los síntomas que puede provocar, por qué se produce y cuándo puede requerir un drenaje o una intervención.

La internación de Daniel Osvaldo generó preocupación luego de conocerse que el exfutbolista presentó un derrame pleural derecho, un cuadro que implica la acumulación anormal de líquido alrededor del pulmón.

Pero, ¿qué significa tener un derrame pleural y qué tan grave puede ser? Se trata de una condición que puede aparecer por diferentes causas y cuyo pronóstico depende principalmente de la enfermedad o situación que haya provocado esa acumulación.

En el caso particular de Osvaldo, mientras no exista información médica oficial que determine el origen de su cuadro, no corresponde atribuir el derrame a una causa específica.

Qué es un derrame pleural

La pleura es una membrana formada por dos capas delgadas: una recubre los pulmones y la otra, el interior de la cavidad torácica. Entre ambas existe normalmente una pequeña cantidad de líquido que permite que se deslicen suavemente durante la respiración.

Un derrame pleural ocurre cuando se acumula una cantidad excesiva de líquido en ese espacio, según explica MedlinePlus, servicio de información de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

Cuando la cantidad de líquido es importante, puede ejercer presión sobre el pulmón, dificultar su expansión y generar problemas para respirar.

Cuáles son los síntomas de un derrame pleural

Los síntomas pueden variar según la cantidad de líquido acumulado y la causa que produjo el cuadro. Incluso existen casos en los que no aparecen síntomas evidentes.

Entre las manifestaciones más frecuentes se encuentran:

Dificultad para respirar .

. Dolor en el pecho , especialmente al respirar profundamente o toser.

, especialmente al respirar profundamente o toser. Tos .

. Respiración acelerada .

. Fiebre y escalofríos, especialmente cuando existe una infección.

MedlinePlus señala que el dolor suele ser agudo y puede intensificarse con la tos o una inspiración profunda.

Por qué puede producirse un derrame pleural

Un punto importante es que el derrame pleural no es una enfermedad única ni permite determinar por sí solo cuál es el problema de fondo.

Puede aparecer asociado a diferentes condiciones. Entre las posibles causas se encuentran la insuficiencia cardíaca, infecciones como la neumonía, enfermedades renales o hepáticas, traumatismos, inflamaciones y determinados tipos de cáncer, entre otras.

Por ese motivo, cuando se detecta un derrame, los médicos buscan establecer por qué se acumuló el líquido.

Cómo se diagnostica y cuándo es necesario drenar el líquido

Para detectar un derrame pleural pueden utilizarse estudios como radiografía de tórax, ecografía o tomografía computada.

En determinadas situaciones también se realiza una toracocentesis, procedimiento mediante el cual se introduce una aguja entre las costillas para extraer parte del líquido. La muestra puede analizarse para buscar infecciones, células malignas y otras alteraciones que permitan determinar el origen del problema.

Si existe una gran cantidad de líquido y está provocando dificultad respiratoria, presión en el tórax o disminución del oxígeno, puede ser necesario drenarlo. Esto permite aliviar la presión y facilitar nuevamente la expansión del pulmón.

¿Es grave un derrame pleural?

La gravedad depende fundamentalmente de su causa, de la cantidad de líquido acumulado y del estado general del paciente.

Algunos derrames pueden resolverse al tratar la enfermedad que los produjo, mientras que otros necesitan drenaje y un seguimiento más complejo. Entre las posibles complicaciones se encuentran las infecciones del líquido pleural y el compromiso de la expansión pulmonar.

En el caso de Daniel Osvaldo, será la información proporcionada por los profesionales que lo atienden la que permita conocer el origen y la evolución concreta de su cuadro.