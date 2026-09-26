Luna llena en Aries: hoy se cierra un ciclo y estos signos podrían comenzar una nueva etapa

La Luna llena de este sábado 26 de septiembre llega bajo la energía de Aries y pone el foco en aquello que necesita una definición. Desde la astrología, la fecha se asocia con cierres, revelaciones y la posibilidad de dejar atrás situaciones que ya cumplieron su etapa.

Hoy se cierra un ciclo. Esa es una de las principales interpretaciones que rodean a la Luna llena en Aries de este sábado 26 de septiembre de 2026, una lunación que puede sentirse especialmente movilizadora.

La Luna llena se perfecciona a las 16:49 UTC, 13:49 de Argentina, en los 3°37′ de Aries, exactamente enfrentada al Sol en Libra.

En astrología, las lunas llenas están relacionadas simbólicamente con culminaciones y momentos en los que algo que venía desarrollándose finalmente se vuelve visible. Esta vez, la oposición Aries-Libra agrega un tema central: encontrar el equilibrio entre lo que uno quiere y aquello que necesita negociar con los demás.

Luna llena en Aries: por qué se habla de cerrar un ciclo

Aries representa, dentro de la astrología, la iniciativa, la identidad, el deseo y el impulso de comenzar, mientras Libra está asociado con las relaciones, los acuerdos y la búsqueda de equilibrio.

Por eso, esta Luna llena puede funcionar simbólicamente como una invitación a preguntarse qué situaciones se sostienen únicamente para evitar un conflicto, qué deseos quedaron relegados y qué vínculos necesitan una nueva dinámica.

No necesariamente se trata de terminar una relación o abandonar un proyecto. Un cierre también puede significar cambiar una actitud, establecer un límite, tomar finalmente una decisión o dejar atrás una forma de relacionarse con determinada situación.

Los cuatro signos que podrían sentir con más fuerza la Luna llena

Desde la astrología, Aries, Libra, Cáncer y Capricornio podrían experimentar con mayor intensidad esta lunación, especialmente quienes tengan planetas o puntos importantes de su carta natal en los primeros grados de esos signos.

Aries: puede experimentar una necesidad fuerte de priorizarse y tomar una decisión personal que venía postergando.

Libra: los vínculos quedan en primer plano. Una conversación o situación puede mostrar con mayor claridad qué necesita cambiar.

Cáncer: podría atravesar definiciones relacionadas con objetivos, responsabilidades o el rumbo profesional.

Capricornio: la energía puede movilizar asuntos familiares, emocionales o vinculados con el hogar y las raíces.

Un ritual sencillo para aprovechar la Luna llena

Quienes siguen prácticas espirituales suelen utilizar las lunas llenas como un momento simbólico para soltar aquello que desean dejar atrás.

Una opción sencilla consiste en tomar una hoja y escribir tres situaciones, hábitos o emociones que ya no se quieren llevar a la próxima etapa. Después, se puede leer la lista en silencio y romper el papel como gesto simbólico de cierre.

No hace falta realizar ceremonias complejas. La intención es utilizar el momento como una instancia de reflexión para identificar qué se desea terminar y qué espacio se quiere abrir para lo nuevo.

La energía atribuida a Aries agrega una última consigna: después de reconocer qué debe quedar atrás, el próximo paso será animarse a empezar algo diferente.