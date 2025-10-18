Franco Colapinto superó la Q1 y largará desde la 15° posición en el Gran Premio de Estados Unidos

Tras una gran clasificación, el argentino largará desde el 15° lugar y este domingo tratará de sumar sus primeros puntos en el Circuito de las Américas.

Franco Colapinto superó la Q1 en el último suspiro

Este fin de semana se está desarrollando el Gran Premio de Estados Unidos en el Circuito de las Américas. Luego de una aceptable carrera Sprint, Franco Colapinto tuvo una gran clasificación y largará desde la 15° posición. Por otra parte, Pierre Gasly, su compañero de Alpine, apenas lo superó y comenzará la carrera del domingo desde el 14° lugar.

La Q1 comenzó con complicaciones. El francés Isack Hadjar (Racing Bulls), quien fue el primero en salir de boxes, perdió el control de su auto en la curva 3 y se estrelló fuertemente contra el muro. Tras el impacto, hubo bandera roja y los autos regresaron a la pista unos minutos más tarde.

En su primer intento, Franco Colapinto registró un tiempo de 1:34.106 que lo dejó en la 16° posición. Con la obligación de mejorar su performance, el argentino se fue a pits y regresó a la pista con ilusiones renovadas. Superó su registro y alcanzó e hizo 1:34.039, que lo dejó 15°.

Las ilusiones se esfumaron cuando Alex Albon superó al argentino y lo dejó afuera de la Q2. Inesperadamente, la FIA le quitó la vuelta al tailandes por superar los límites de pista y el oriundo de Pilar pasó a la siguiente instancia de la clasificación.

Las complicaciones de Alpine aparecieron en la Q2

Con el objetivo cumplido, Franco Colapinto comenzó la Q2 sabiendo que en los papeles era muy difícil llegar a la última etapa de la clasificación con el Alpine. Y así fue.

El argentino debió abortar los dos primeros intentos de vuelta rápida por serios problemas para controlar su monoplaza. Para no ser menos, Gasly patinó en una de las curvas y le sacaron su vuelta por sobrepasar los límites de pista. Ante esta situación, los dos se fueron a boxes.

Con el reloj apremiándolo, el argentino volvió a la pista a realizar su único intento real. Con un tiempo de 1:34.044, el argentino se ubicó en la 15° posición. Gasly largará desde el 14° lugar.

Max Verstappen logró la pole position en el Gran Premio de Estados Unidos

El protagonista de la Fórmula 1 en Estados Unidos es Max Verstappen. El neerlandés ganó la Sprint de este sábado de principio a fin y luego en el segundo turno volvió a mostrar su gran momento.

El piloto de Red Bull largará desde la 1° posición en la carrera de este domingo. Lando Norris saldrá desde la 2° ubicación, mientras que Charles Leclerc tercero. Oscar Piastri, líder del campeonato, tuvo una floja Qualy y saldrá 6°.