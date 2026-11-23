Modo turista y casco en mano, Colapinto es uno más entre los pasajeros.

¡Cuándo no! Franco Colapinto siendo noticia fuera de las pistas. Esta vez, el argentino se volvió viral en las últimas horas tras ser captado por una fanática mientras se embarcaba saliendo desde Las Vegas, a la espera de la conexión para llegar a Medio Oriente.

Y la curiosidad radicó en que el argentino, de brillante actuación en la víspera al culminar 6° en la antepenúltima cita de la temporada de Fórmula 1, viajó en clase turista como un pasajero más (contrariamente a la mayoría de los pilotos, que lo hacen en Jet privados) y ¡con su casco en la mano!

Quien registró la insólita escena y lo posteó en su cuenta de Instagram fue Caroline Smith, una reconocida influencer estadounidense y seguidora de la F1, que compartió el vuelo con destino a la ciudad de Nashville con el corredor de Alpine.

Colapinto viajando en Economy después del GP de Las Vegas y llevando el casco en la mano para no pagar un tercer equipaje JAJAJAJAJA Nunca cambies Franco 🙏🏼 https://t.co/xPDy0NUSdK — 43 ★ (@ColapintoFiles) November 22, 2026

En la filmación se lo puede apreciar al piloto de Alpine, que llegó a los 35 puntos en la presente temporada, esperando para abordar el avión y también sentado dentro de la aeronave. “El primero de mi linaje en volar en clase económica al lado de Franco Colapinto”, escribió la influencer, sorprendida y contenta por la inesperada coincidencia.

Pero como se apuntó, lo más curioso fue que el pilarense se subió a la aeronave con uno de los cascos usados el fin de semana en Las Vegas bajo su brazo, llevándolo incluso entre sus piernas durante todo el viaje. Incluso, al momento de abordar, Franco se colocó el mismo para buscar su ticket previo a subir al avión.

“Literalmente lo hicieron ponerse el casco para escanear su tarjeta de embarque porque la llevaba en un tercer equipaje”, contó la influencer a través de sus historias de Instagram, donde también aprovechó para calificarlo como “el hombre del pueblo”.

Luego de su notable labor en la cita estadounidense, que le permitió volver a los puntos tras seis competencias (igualó su mejor resultado), Colapinto se prepara para las últimas dos carreras de la temporada. La primera de ellas será este fin de semana, en Qatar.