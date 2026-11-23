Al aplicarse la actualización del 1,93% fijada por la fórmula de movilidad, mientras el bono extraordinario de $70.000 continúa congelado en su valor nominal desde marzo 2024, el umbral máximo de ingresos permitido para recibir el adicional de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) se desplaza cada treinta días.

De acuerdo con los parámetros establecidos en el Decreto 1296/2026, este mecanismo provoca que quienes perciben prestaciones de ANSES superiores al piso básico vean achicarse su complemento variable o queden directamente excluidos del beneficio cuando la suma total de sus haberes iguala o supera los $514.158,46 en Río Negro, Neuquén y todo el territorio nacional.

Tope de ingresos para cobrar el bono ANSES: quiénes reciben el monto íntegro y quiénes quedan excluidos

La normativa vigente distingue tres segmentos precisos, entre los beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y de las prestaciones no contributivas, según el total de haberes devengados por titular:

Acceso al bono completo ($70.000) : corresponde exclusivamente a quienes perciben una jubilación mínima de $444.158,46 (alcanzando un bruto total de $514.158,46), así como a los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) ($355.326,77 + $70.000) y de las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez, vejez o madres de siete hijos .

: corresponde exclusivamente a quienes perciben una de $444.158,46 (alcanzando un bruto total de $514.158,46), así como a los titulares de la ($355.326,77 + $70.000) y de las . Cobro de un bono proporcional (haberes intermedios) : los adultos mayores que cobran más de $444.158,46 pero menos de $514.158,46 reciben la diferencia exacta hasta alcanzar ese techo; por ejemplo, un jubilado con un haber base de $480.000 percibe un refuerzo de $34.158,46.

: los adultos mayores que cobran más de $444.158,46 pero menos de $514.158,46 reciben la diferencia exacta hasta alcanzar ese techo; por ejemplo, un jubilado con un haber base de $480.000 percibe un refuerzo de $34.158,46. Exclusión automática del refuerzo: quedan afuera del bono todos los beneficiarios cuya prestación —o sumatoria de prestaciones vigentes, como jubilación más pensión por fallecimiento— sea igual o superior a $514.158,46 brutos, recordándose que el adicional se liquida de manera automática, sin trámite previo y sin retenciones de obra social.

ANSES: cuánto cobran las prestaciones en noviembre 2026, con el bono de $70.000

Situación previsional del titular

(Noviembre 2026) Haber base mensual

(con 1,93%) Bono extraordinario acreditado Total bruto liquidado Jubilación mínima / PNC Madre 7 hijos $444.158,46 $70.000,00 (monto íntegro) $514.158,46 PUAM (80% del piso básico) $355.326,77 $70.000,00 (monto íntegro) $425.326,77 PNC por Invalidez y Vejez (70%) $310.910,92 $70.000,00 (monto íntegro) $380.910,92 Haber intermedio (Ejemplo: $480.000) $480.000,00 $34.158,46 (proporcional) $514.158,46 Jubilación más pensión (Suma >= $514.158,46) $514.158,46 o más $0,00 (excluido por tope) Haber ordinario sin bono

Bono ANSES: ¿cuál será el nuevo límite en diciembre 2026?

La combinación entre una movilidad mensual, indexada al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC, y un bono fijo determina una reducción progresiva en la cobertura real del refuerzo: