Bono ANSES: qué jubilados quedan afuera por la fórmula de movilidad y quiénes cobran un refuerzo proporcional
La actualización mensual por inflación modifica el tope de ingresos para acceder al bono de $70.000 de ANSES, y deja afuera a ciertos titulares. Conocé los límites vigentes de noviembre, cómo se calcula el pago variable y qué pasará en diciembre 2026.
Al aplicarse la actualización del 1,93% fijada por la fórmula de movilidad, mientras el bono extraordinario de $70.000 continúa congelado en su valor nominal desde marzo 2024, el umbral máximo de ingresos permitido para recibir el adicional de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) se desplaza cada treinta días.
De acuerdo con los parámetros establecidos en el Decreto 1296/2026, este mecanismo provoca que quienes perciben prestaciones de ANSES superiores al piso básico vean achicarse su complemento variable o queden directamente excluidos del beneficio cuando la suma total de sus haberes iguala o supera los $514.158,46 en Río Negro, Neuquén y todo el territorio nacional.
Tope de ingresos para cobrar el bono ANSES: quiénes reciben el monto íntegro y quiénes quedan excluidos
La normativa vigente distingue tres segmentos precisos, entre los beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y de las prestaciones no contributivas, según el total de haberes devengados por titular:
- Acceso al bono completo ($70.000): corresponde exclusivamente a quienes perciben una jubilación mínima de $444.158,46 (alcanzando un bruto total de $514.158,46), así como a los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) ($355.326,77 + $70.000) y de las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez, vejez o madres de siete hijos.
- Cobro de un bono proporcional (haberes intermedios): los adultos mayores que cobran más de $444.158,46 pero menos de $514.158,46 reciben la diferencia exacta hasta alcanzar ese techo; por ejemplo, un jubilado con un haber base de $480.000 percibe un refuerzo de $34.158,46.
- Exclusión automática del refuerzo: quedan afuera del bono todos los beneficiarios cuya prestación —o sumatoria de prestaciones vigentes, como jubilación más pensión por fallecimiento— sea igual o superior a $514.158,46 brutos, recordándose que el adicional se liquida de manera automática, sin trámite previo y sin retenciones de obra social.
ANSES: cuánto cobran las prestaciones en noviembre 2026, con el bono de $70.000
|Situación previsional del titular
(Noviembre 2026)
|Haber base mensual
(con 1,93%)
|Bono extraordinario acreditado
|Total bruto liquidado
|Jubilación mínima / PNC Madre 7 hijos
|$444.158,46
|$70.000,00 (monto íntegro)
|$514.158,46
|PUAM (80% del piso básico)
|$355.326,77
|$70.000,00 (monto íntegro)
|$425.326,77
|PNC por Invalidez y Vejez (70%)
|$310.910,92
|$70.000,00 (monto íntegro)
|$380.910,92
|Haber intermedio (Ejemplo: $480.000)
|$480.000,00
|$34.158,46 (proporcional)
|$514.158,46
|Jubilación más pensión (Suma >= $514.158,46)
|$514.158,46 o más
|$0,00 (excluido por tope)
|Haber ordinario sin bono
Bono ANSES: ¿cuál será el nuevo límite en diciembre 2026?
La combinación entre una movilidad mensual, indexada al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC, y un bono fijo determina una reducción progresiva en la cobertura real del refuerzo:
- El efecto del congelamiento desde marzo 2024: mientras el haber mínimo acompañó cada mes la evolución de los precios minoristas, el monto de $70.000 no registró actualizaciones en más de dos años y medio, lo que diluye su incidencia porcentual dentro del bolsillo del jubilado.
- El nuevo techo de diciembre 2026: con la suba confirmada del 2,17% para el próximo mes, el haber mínimo ascenderá a $453.796,70, desplazando el límite máximo para cobrar el refuerzo hasta los $523.796,70 (además de sumarse la segunda cuota del medio aguinaldo, cuyo cálculo excluye expresamente al bono por su carácter no remunerativo).
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