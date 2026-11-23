El desmayo de Leandro Paredes durante los festejos de Boca Juniors por la conquista de la Copa Sudamericana generó preocupación entre los hinchas. El futbolista perdió el conocimiento mientras brindaba una entrevista televisiva en Barranquilla, Colombia, y debió recibir asistencia médica.

Este lunes, el doctor Guillermo Capuya analizó lo sucedido durante su participación en La mañana con Moria, el programa de Moria Casán en El Trece, y explicó cuál pudo haber sido la causa de la descompensación.

Qué dijo Guillermo Capuya sobre el desmayo de Leandro Paredes

Según informó PrimiciasYa, el especialista consideró que el capitán de Boca habría sufrido un síncope vasovagal, también conocido como neurocardiogénico, un cuadro que provoca una pérdida transitoria del conocimiento.

Durante su explicación, Capuya señaló que este tipo de desmayo se produce cuando disminuyen la presión arterial y la frecuencia cardíaca, lo que reduce momentáneamente el flujo de sangre hacia el cerebro.

Para describirlo de manera sencilla, utilizó una frase contundente: «No le llega agua al tanque».

El médico también destacó las condiciones climáticas de Barranquilla, donde se registraban altas temperaturas y una humedad elevada. En ese contexto, el esfuerzo físico y una posible deshidratación pudieron contribuir al episodio.

Cuáles son los síntomas que pueden anticipar un desmayo

Capuya explicó que existen algunas señales que pueden aparecer antes de una pérdida de conocimiento.

Entre ellas mencionó:

Mareos y sensación de aturdimiento.

Náuseas y sudoración fría.

Palidez repentina.

Visión de túnel o reducción del campo visual.

Sensación de calor o debilidad.

El especialista también señaló que, después de un episodio de estas características, pueden realizarse controles de presión arterial, frecuencia cardíaca y estudios cardiológicos para descartar otras causas.

Qué dijo Leandro Paredes después del susto

El episodio ocurrió cuando Paredes conversaba con el periodista Marcelo Benedetto, minutos después de que Boca se consagrara campeón frente a Atlético Mineiro.

Tras desplomarse, el mediocampista recibió asistencia y posteriormente fue trasladado a un centro médico para realizarse estudios.

Más tarde, Paredes llevó tranquilidad a sus seguidores a través de Instagram.

«Estamos bien, aguante Boca hoy y siempre», escribió desde la clínica.

Posteriormente, el futbolista volvió a referirse a lo ocurrido y aseguró que había sido un mareo durante los festejos.

Aunque Capuya planteó que podría tratarse de un síncope vasovagal, su explicación fue una interpretación médica del episodio y no reemplaza un diagnóstico confirmado por el equipo que atendió al jugador.