El escándalo protagonizado por Robertito Funes Ugarte durante una feria gastronómica en Palermo continúa generando repercusiones. Esta vez, quienes decidieron pronunciarse fueron los responsables de La Crostita, el emprendimiento que quedó involucrado en el enfrentamiento entre el periodista y un trabajador.

Después de recibir miles de mensajes de apoyo, el negocio publicó un comunicado en sus redes sociales. Lejos de confrontar directamente con el conductor de LN+, eligió agradecer la solidaridad y destacar el trabajo de su equipo.

Qué dijo La Crostita tras el escándalo con Robertito Funes

Según informó PrimiciasYa, el emprendimiento compartió un mensaje en Instagram en el que expresó su sorpresa por la repercusión que alcanzó el episodio.

La publicación comenzó con un agradecimiento a las personas que se acercaron a sus redes para respaldarlos y celebró la comunidad que se formó alrededor del negocio.

Además, La Crostita destacó el esfuerzo cotidiano de quienes trabajan en el emprendimiento, sin hacer referencia directa a las críticas del periodista.

La respuesta llegó después de que miles de usuarios cuestionaran la actitud de Funes Ugarte durante la transmisión.

El cruce que desató la polémica en plena transmisión

Todo comenzó durante una cobertura de LN+ en la feria Fugazzeta Fest, realizada en las inmediaciones del Planetario de Palermo.

Robertito se acercó al puesto gastronómico para entrevistar a un trabajador identificado como Joaquín, quien le pidió unos instantes porque estaba atendiendo a los clientes.

La respuesta provocó el enojo del conductor, que cuestionó públicamente la actitud del empleado y pidió a los espectadores que no compraran en el lugar.

Las imágenes se viralizaron rápidamente y provocaron una ola de críticas hacia el periodista.

El inesperado crecimiento de La Crostita en las redes sociales

La repercusión terminó teniendo un efecto contrario al que podía esperarse después de las críticas.

La cuenta de Instagram del emprendimiento pasó de unos pocos cientos de seguidores a reunir cerca de 200.000, según las cifras difundidas por distintos medios durante las primeras horas de viralización.

Sin embargo, la polémica sumó otro capítulo cuando Joaquín habló públicamente y cuestionó tanto la reacción de Robertito como la respuesta que, según su versión, recibió de los responsables del negocio.

El trabajador aseguró que se sintió angustiado por lo ocurrido y sostuvo que no había recibido acompañamiento de la empresa después del episodio.

De esta manera, el conflicto dejó de centrarse únicamente en la reacción televisiva de Funes Ugarte y abrió un nuevo debate sobre la exposición de los trabajadores y el comportamiento de los protagonistas.

Mientras tanto, La Crostita continúa recibiendo atención en las redes sociales tras un episodio que comenzó como un incómodo móvil televisivo y terminó convertido en una polémica nacional.