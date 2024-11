Franco Colapinto y su posible pase a RedBull: los detalles de las reuniones en Brasil

Durante la primera jornada del Gran Premio de Brasil, llamó la atención la presencia de Christian Horner, jefe de RedBull, en la zona de movimientos de Franco Colapinto. Además de mantener reuniones con sus pares de Williams, el capo del equipo austríaco se encontró con los patrocinadores del piloto argentino y por eso los rumores de sumarlo como compañero de Max Verstappen para la próxima temporada se multiplicaron.

Marcos Galperín, fundador de Mercado Libre, y los referentes de Globant, Martín Migoya y Guibert Englebienne, fueron los que estuvieron presentes en San Pablo para la carrera del domingo en Interlagos y a quienes se los pudo ver la previa a la competencia junto al dirigente británico.

Según sostuvo Carburando, durante este acercamiento no se habló de demasiadas especificaciones como contratos, dinero o condiciones y por el momento, aún todo es incierto sobre lo que sucederá, pero sí puede ser beneficioso para el futuro del nacido en Pilar debido a que siempre es importante para la llegada de un corredor a un equipo contar con marcas que lo respalden.

Horner y la tentación por Franco

Ante esto, la presencia de Horner en el hospitality de Williams, antes de los entrenamientos del viernes, parece ser el punto de inicio para el arribo de Colapinto al potente equipo de la Fórmula 1. “Sería un mal jefe si no averiguara si (Colapinto) está disponible”, dijo después. Ese mismo día, James Vowles, jefe del equipo de Franco, declaró que está “explorando oportunidades con varios equipos interesados”.

Horner y Colapinto. ¿Se viene el pase del año? (Archivo)

Desde Europa, sostienen que el jefe de la escudería austríaca estaría también interesado en Carlos Sainz, aunque el español ya fue confirmado para acompañar a Alex Albon en 2025. Acá pinta difícil un cambio de planes.

Slim Domit, otro hombre clave

Otro de los puntos que podría beneficiar a Colapinto es el acercamiento de Carlos Slim Domit, el magnate mexicano que patrocina a Sergio Pérez y que luego de mostrarse con el piloto de Williams se pudo saber que estaría interesado en brindarle apoyo también al sudamericano.

Franco y el magnate mexicano, en el GP de tierras aztecas. (Archivo)

Ante la posibilidad de que Checo se vaya de Red Bull por malos rendimientos, quienes podrían sacarle el lugar al argentino son Liam Lawson y Yuki Tsunoda. Al respecto, Colapinto confirmó que hasta el momento no tiene butaca confirmada y agregó: “Williams no puede darme un asiento de carrera, lo más normal sería que me permitan ir a otro lugar y que encuentren la mejor oportunidad para mi futuro”.