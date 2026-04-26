Donald Trump sobre el sospechoso del tiroteo en Estados Unidos: «Odia a los cristianos»

El hombre armado detenido el sábado en Washington tras intentar ingresar a la gala de la prensa a la que asistía el presidente estadounidense Donald Trump escribió un manifiesto «muy anticristiano», dijo el domingo el mandatario al canal Fox News. Además, al hablar del tiroteo justificó su cuestionado proyecto de construir un enorme salón de baile en la Casa Blanca.

«Cuando lees su manifiesto, odia a los cristianos», afirmó Trump en una entrevista telefónica.

Qué revelaron sobre el sospechoso del tiroteo en Estados Unidos

El mandatario describió al agresor como una persona «muy perturbada. Ese tipo está enfermo», sostuvo.

«Hay cosas muy fuertes en ese texto. Mucho enojo, mucho odio”, agregó.

El hombre fue identificado como Cole Tomas Allen, de 31 años. “Su familia sabía que tenía dificultades. Tal vez deberían haberlo denunciado con un poco más de firmeza. Es difícil, lo entiendo, pero esto muestra lo grave de la situación«, señaló.

Trump habló también del proyecto de construir un salón de baile en la Casa Blanca, cuyo futuro se dirime en los tribunales. «Este incidente nunca habría ocurrido con el salón de baile ultrasecreto militarmente que está actualmente en construcción en la Casa Blanca», escribió Trump en su plataforma Truth Social.

Lo que se sabe sobre la investigación del tiroteo en Estados Unidos

Información «muy preliminar» ha llevado a los investigadores a creer que el hombre «tenía como objetivo a miembros del gobierno», declaró a la cadena CBS el fiscal general interino Todd Blanche. El sospechoso, que se cree que viajó a Washington en tren desde Los Ángeles pasando por Chicago, «no está cooperando activamente» con la investigación, agregó.

Blanche se encontraba en la gala en el hotel Washington Hilton la noche del sábado junto con el presidente, la primera dama Melania Trump y cientos de otros dignatarios y periodistas.

Agentes del Servicio Secreto estadounidense evacuaron al mandatario tras los disparos del agresor, que fue detenido antes de poder ingresar al salón donde se celebraba la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, que reúne a la élite de la política y de los medios de comunicación.

Según la policía, el agresor portaba dos armas de fuego y numerosos cuchillos. Hubo un intercambio de disparos. Un agente recibió un tiro, pero fue protegido por su chaleco antibalas.