Fue coach de Jara Lozano, trabajó con Horacio Zeballos y destacó lo hecho por el marplatense en París: «Es algo histórico para el país»

Entrenó a tenistas que escribieron la historia grande del deporte en el país. También fue pieza clave en la formación del neuquino Nicolás Jara Lozano. Conoce la elite mundial y eso nos ayudará a dimensionar la gesta reciente de Horacio Zeballos.

Fabián Blengino, alguna vez entrenador de Guillermo Coria, Franco Squillari y Guido Pella, entre otros, supo trabajar con el marplatense, bicampeón de Roland Garros junto al español Marcel Granollers y N°1 del mundo en el circuito de dobles de la ATP.

En diálogo exclusivo con Río Negro, el entrenador capitalino no dudó a la hora de afirmar que: «Horario es el primer N°1 del tenis argentino. (Guillermo) Vilas lo fue, pero lamentablemente no lo reconocieron oficialmente. Por eso, su logro es histórico y maravilloso para continuar desarrollando el deporte en el país».

Sin la popularidad ni el éxito (deportivo y económico) del singles, la modalidad de dobles, asegura Blengino, ha cambiado su paradigma en los últimos años, mereciendo otro tipo de reconocimiento.

«Ser el 1 en dobles hoy es algo increíble. No como antes, que dos singlistas que se juntaban y podían ganar. Ahora en dobles juegan todos especialistas y entrenan como locos. Digamos que es otro deporte, por eso es un mérito tan grande. Horacio es un talentoso increíble», recalcó Blengino, quien trabajó con Guillermo Coria cuando este disputó la final de Roland Garros en 2004.

¡ZEBALLOS Y GRANOLLERS SON BICAMPEONES DE ROLAND GARROS! 🇦🇷🇪🇸🏆



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«Siempre tuvo condiciones–destacó–. El cambio llegó después de muchos años de carrera en singles, donde obtuvo grandes logros (NdR: le ganó a Rafael Nadal en la final de Viña en 2013). A cierta edad, uno se replantea la continuidad y ahí llegó la chance de hacer camino en dobles. Muchos lo hacen y no tienen condiciones, por ende no triunfan. Pero él es muy talentoso realmente«.

El marplatense se alzó el sábado pasado su segundo trofeo consecutivo en Roland Garros y tercer título de Grand Slam. Logros que lo consolidan, junto a Granollers, como los mejores del planeta en la modalidad.