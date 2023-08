Agraria, el tricampeón que empezó con el pie derecho en el Clausura de Río Colorado

Juventud Agraria, actual tricampeón del fútbol de Río Colorado, comenzó con el pie derecho su participación en el Clausura 2023. Logró un claro 3-0 sobre Villa Mitre y dejó en claro que piensa seguir con el reinado. También festejaron Independiente, Defensores de la Colonia y Barrio Unión.

Aunque por momentos tuvo que batallar ante un duro rival, Agraria pegó en los momentos precisos y se quedó con los tres puntos. El equipo dirigido por Emiliano Basso tuvo efectividad y festejó con los goles de Joan Maldonado, por duplicado, y Thomas Neilor.

Victorias de Independiente, Defensores y Barrio Unión

Independiente viajó hasta el Fortín y dio cuenta de Buena Parada por 2-0. En un encuentro con pocas ocasiones, Emiliano Monti y Bryant Castillo hicieron la diferencia y los puntos se fueron para Río Colorado.

Defensores de la Colonia reaccionó a tiempo y pudo dar vuelta el marcador (2-1) frente a La Adela. Para el colono marcaron, Fabián Carra y Juan Jara, mientras que Julián Funes había puesto el 1-0 parcial.

Barrio Unión sorprendió a Atlético Río Colorado y lo superó por 1-0 con un tanto de Jonathan Maldonado.

La segunda fecha, que se adelantará debido a las elecciones nacionales, tendrá el siguiente cronograma. Juventud Agraria vs. Villa Arana, Independiente vs. La Adela, Defensores vs. Barrio Unión y Atlético vs. Villa Mitre. Libre, Buena Parada.