Alexis Mac Allister rompió el silencio sobre los rumores que lo vinculan a Real Madrid

Esta semana, la Selección Argentina anunció la lista de convocados por Lionel Scaloni para la gira previa a la Copa América. Entre los convocados se dieron algunas sorpresas pero también aparecieron varios de los habituales, como Alexis Mac Allister que en las últimas horas surgió la posibilidad de que emigre al Real Madrid.

El volante ya finalizó la temporada con Liverpool, donde terminó tercero en la Premier League y logró un título, la Carabao Cup. El ex Boca tuvo una gran temporada que culminó con un gol de cabeza ante Wolverhampton en la última fecha. Se conoció en medios europeos que el Real Madrid estaría interesado en el argentino ante el inminente retiro de Toni Kroos.

Ante esta situación, Mac Allister habló en Espn luego de llegar al país y remarcó que «no hablo sobre supuestos, estoy muy contento con el Liverpool. Creo que fue una buena temporada en lo individual, después teníamos unos objetivos que no pudimos cumplir, pero aún así creo que fue una temporada muy buena».

Por otra parte, el volante argentino se refirió a la nueva citación para la Albiceleste: «Contento por la convocatoria, siempre es un orgullo estar en la Selección, así que muy contento. Me enteré de la convocatoria por las redes».

Lionel Scaloni habló luego de dar a conocer la lista de convocados

«Son dos partidos para dejar el equipo listo para competir», sostuvo el entrenador en diálogo con las redes sociales de la MLS.

«Una gira antes de una copa siempre es importante, sobre todo porque ajustás los últimos detalles para el debut. Los jugadores vienen de una temporada larga, en la que la mayoría ha jugado un montón de partidos y es el momento de unir fuerzas y juntarse«, destacó.

Además, el entrenador aseguró que haber obtenido el Mundial de Qatar 2022 no implica diferencias a la hora de salir a la cancha. «Al jugar contra Argentina jugás contra el campeón, pero para nosotros mucho no cambia. Siempre esta camiseta implica salir a competir en todos los partidos y no va a modificar nuestra manera de afrontar cada encuentro», explicó.