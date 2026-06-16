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¡Que golazo!: con un zurdazo de Messi al ángulo, Argentina le gana a Argelia en su debut

El combinado albiceleste ya inició la defensa del título.

Redacción

Por Redacción

Messi metió un golazo para el 1 a 0 de Argentina ante Argelia. (Foto: Juano Tesone - Clarín Fotografía)

Messi metió un golazo para el 1 a 0 de Argentina ante Argelia. (Foto: Juano Tesone - Clarín Fotografía)

La Selección Argentina le gana 1 a 0 a Argelia en su debut en el Mundial 2026 con un golazo de Lionel Messi desde afuera del área a los 17 minutos. El encuentro se disputa en el Arrowhead Stadium de Kansas City, con televisación en vivo para Argentina de TV Pública, Telefé, DSports y TyC Sports.

En un arranque parejo, los equipos llegaron al gol pero fueron anulados por offside. Primero le tocó a Messi y después al «10» de Argelia, Chaibi.

El capitán tuvo revancha rápido, recibió un pase filtrado de De Paul y con un zurdazo al ángulo desde afuera del área marcó el 1 a 0 a los 17′.

La principal incógnita por develear en la previa era quién ocuparía el lateral derecho en la zaga defensiva, lugar que finalmente lo tiene a Gonzalo Montiel, aquel que convirtiera el último penal ante Francia en la final pasada. El jugador de River le ganó la pulseada a Nahuel Molina.

Además, en el equipo destaca la figura estelar de Lionel Messi desde el arranque, afrontando su sexto Mundial. El astro argentino está acompañado en la delantera por Lautaro Martínez, tal como ocurrió en el debut pasado ante Arabia Saudita.

Para la Pulga, por si fuese poco todo el palmarés que ostenta, es su partido N°200 con la camiseta albiceleste, la que vistió por primera vez en mundiales en Alemania 2006.

Otro aspecto saliente es la presencia del Dibu Martínez, en duda hasta hace algunos días por la lesión que arrastraba en su mano derecho, como también de Facundo Medina ocupando el lateral izquierdo en defensa.

Con todo lo mencionado, el equipo que paró Scaloni en el debut es: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez.


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La Selección Argentina le gana 1 a 0 a Argelia en su debut en el Mundial 2026 con un golazo de Lionel Messi desde afuera del área a los 17 minutos. El encuentro se disputa en el Arrowhead Stadium de Kansas City, con televisación en vivo para Argentina de TV Pública, Telefé, DSports y TyC Sports.

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