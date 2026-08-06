«No viene a favor ni en contra de un partido político»: obispo de Viedma sobre la visita a Argentina del papa León XIV

Esteban Laxague, obispo de la diócesis de Viedma, habló de la visita del papa León XIV. Foto: Archivo.

Tras casi cuatro décadas, un Sumo Pontífice volverá a la Argentina. La Nunciatura Apostólica y el Cobierno nacional confirmaron ayer la histórica visita de León XIV a la Argentina del 8 al 11 de noviembre. Esteban Laxague, obispo de la diócesis de Viedma, señaló que la llegada al país del Papa será «un soplo fresco de esperanza» y dijo que no viene «a favor ni en contra de ningún partido político».

El itinerario incluirá actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján. Uruguay y Perú, son los otros dos países que recorrerá en su gira por la región.

«Viene a hablar a todos», dijo obispo sobre la visita de León XIV

Esteban Laxague señaló en dilogo con Diario RÍO NEGRO que recibió con mucho alegria la noticia y «con muchas expectativas». Sostuvo que «su presencia llenará de mucha vida. Nos hará mucho bien. Y seguro nos dejará alguna tarea».

Indicó que su visita no está dirigida a un solo sector. «El papa viene a hablar a todos. No viene a favor ni en contra de un partido político. Viene con el mensaje de Jesús. A los que gobiernan y a la oposición», expuso el obispo de Viedma.

Además, marcó que es «bonito ver que hay una continuidad entre los pontífices». DIjo que León XIV se enfoca «en las grandes urgencias» que hay en el mundo. Mencionó que son recurrentes sus mensajes en favor de la paz en medio de las guerra en Medio Oriente y entre Ucrania y Rusia. También sobre lo ocurrido con los migrantes en Ceuta.

El obispo de Viedma imagina un «soplo fresco» para Argentina

Juan Pablo II fue el último que estuvo en Argentina. Tuvo en ese entonces un itinerario extenso que incluyó Viedma dentro de su gira em 1987. El obispo señaló que recordando lo que fue la visita de un papa hace casi cuarenta años atrás «imagino algo así similar. Un soplo fresco de esperanza, de aliento. Un regalo lindo».

«Su viaje es un poco un homenaje al papa Francisco. Vendrá a agradecer a un hombre que significó y sigue significando tanto para el mundo», expresó Laxague.

El obispo marcó que posiblemente se organizarán viajes de la diócesis local a algunos de los puntos donde tendrá sus actividades León XIV en Argentina. «Lo que nos va a regalar es ponerle voz a lo que Jesús nos dice a cada uno. Ojalá sepamos escuchar. Viene para todos«, enfatizó

Conferencia en Neuquén con motivo de la visita de León XIV a Argentina

Con motivo de la visita de León XIV a Argentina, desde la Diócesis de Neuquén se convocó a una conferencia de prensa para este viernes 7 de agosto donde hablará el obispo Fernando Croxatto.

Coincidirá también con la festividad de San Cayetano.

El comunicado del Gobierno sobre la visita de León XIV

En un comunicado de la Oficina del Presidente Javier Milei señalaron ayer que «la visita del Santo Padre constituye un acontecimiento de enorme trascendencia espiritual e institucional para nuestro país y para todos los argentinos».

Agregaron que desde el Gobierno argentino se garantizó «a la Santa Sede todas las condiciones necesarias de seguridad y logística«.

Además, sumaron que el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto se encuentra trabajando de manera coordinada con la Nunciatura Apostólica y la Conferencia Episcopal Argentina para la organización de la visita.