El nuevo look de la princesa Leonor: peinado con volumen que revive las tendencias de los 80

La evolución estilística de los integrantes de las casas reales europeas suele ser un fiel reflejo de las tendencias de belleza, que dominan posteriormente la escena internacional. En una de sus apariciones institucionales más recientes, la princesa Leonor captó la atención de los cronistas de moda al mostrar un cambio rotundo en su imagen personal.

Alejada de su clásico peinado pulido de lacio extremo o de las tradicionales ondas suaves, la primogénita de los reyes de España apostó por una estética fresca y descontracturada.

Al lucir un imponente vestido rojo acompañado por una melena suelta con volumen y cuerpo, la joven royal reafirmó el retorno de las texturas orgánicas que marcaron la década de 1980, reversionadas bajo una mirada contemporánea.

Adiós al lacio pulido: el peinado con volumen de los años 80 de la princesa Leonor

La transformación capilar de la princesa Leonor radica en un peinado de inspiración en los años 80, que prioriza el movimiento natural frente a las estructuras rígidamente trabajadas.

Esta técnica se apoya en un corte con capas invisibles que elimina la pesadez de la melena, permitiendo que la zona media y las puntas ganen volumen sin perder ligereza.

El nuevo y fresco look de la princesa Leonor de España.–

A diferencia de las tendencias de planchado extremo, esta propuesta busca abrazar la textura natural del cabello mediante una ligera ondulación con control de frizz, logrando una estética de aire effortless (sin esfuerzo) que transmite modernidad, soltura y una cuidada intención estilística.

Las claves para lograr el pelo con volumen y textura al estilo de la princesa Leonor

El impacto estético que generó la elección de la princesa Leonor abrió el debate entre los estilistas, sobre cómo replicar este acabado de pelo con volumen en el cuidado diario.

Para lograr este cuerpo natural sin recurrir al calor excesivo, los expertos aconsejan utilizar productos voluminizadores desde la raíz y secar el cabello húmedo con difusor o mediante trenzas flojas.

La aplicación de sprays texturizadores o de sal marina, en medios y puntas, resulta fundamental para separar las ondas deshechas y mantener el cuerpo del peinado.

El look, en rojo, de la princesa Leonor. Acompañada por la reina emérita Sofía y su hermana, también Sofía.–

Este marco capilar se complementó en la imagen de la heredera al trono con un maquillaje sobrio que destacó por una piel radiante y tonos rosados en las mejillas, consolidando una propuesta integral de belleza atemporal.