Soberanía y Malvinas: Javier Milei reforzó la intención de endurecer sanciones a empresas de explotación ilegal

El presidente Javier Milei en el acto de inauguración del Museo del Regimiento de Granaderos (Foto: Presidencia de la Nación)

El Presidente de la Nación, Javier Milei, encabezó hoy la inauguración del nuevo Museo del Regimiento de Granaderos a Caballo “General San Martín”, una obra concebida para honrar la trayectoria y la memoria del emblemático cuerpo militar.

Durante su discurso, el mandatario destacó la iniciativa dentro de la estrategia del Poder Ejecutivo para resguardar la soberanía nacional, sus áreas marítimas y los recursos de las Islas Malvinas, oportunidad en la que expresó: “Cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla”.

Javier Milei reforzó la intención de endurecer sanciones a empresas de explotación ilegal

Respecto de las determinaciones del Gabinete para la protección de la plataforma continental, el Presidente detalló las herramientas normativas recientemente puestas en marcha. “Firmamos un decreto que agilizará las sanciones contra quienes explotan nuestros recursos sin autorización y enviaremos al Congreso un proyecto de ley para ampliar las fuerzas de esas sanciones y hacerlas más abarcativas”, declaró Milei.

El jefe de Estado resaltó la reactivación de proyectos estratégicos en el extremo austral. “Estamos avanzando con el desarrollo de una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego e inversiones en telecomunicaciones”, puntualizó el Presidente.

Durante el acto fue revelando sobre la administración central, la cual ya impulsó actuaciones administrativas y punitivas contra 60 firmas y personas involucradas en operaciones no autorizadas en el Atlántico Sur.

Javier y Karina Milei llegando a la inauguración del Museo del Regimiento de Granaderos a Caballo (Foto: Presidencia de la Nación)

En ese mismo sentido, el mandatario destacó el inicio de acciones en el fuero penal contra los consorcios vinculados a explotaciones promovidas de manera ilegítima, al tiempo que ponderó la respuesta favorable obtenida del sector privado internacional. En sus palabras, “muchas de las principales empresas de servicios petroleros del mundo ya se pronunciaron a favor de nuestro justo reclamo. No van a participar en ningún proyecto en el territorio usurpado”, marcando un antecedente relevante en materia procesal.

Buscando consolidar un consenso institucional generalizado, Milei instó a todos los sectores políticos a respaldar las medidas de resguardo territorial sin distinciones ideológicas. De manera enfática, aseguró que la causa soberana “no es de un gobierno ni de un partido, con esto no puede haber grieta alguna; hoy todos los argentinos juntos tenemos que disponer las herramientas con las que contamos para defender nuestra soberanía”.

La ceremonia finalizó con la recorrida formal de las autoridades por las galerías del museo, contando con la presencia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; la presidenta de la Fundación Granaderos General San Martín, Bettina Bulgheroni; el canciller Pablo Quirno; el ministro de Defensa, Carlos Presti; el jefe del Estado Mayor General del Ejército, Oscar Santiago Zarich; y el jefe del Regimiento de Granaderos a Caballo, Cristian Castellanos.

Javier Milei visitó el Museo de Granaderos a Caballo: brindó un discurso sobre soberanía y valor institucional

A lo largo de su alocución, el jefe de Estado estableció un paralelismo histórico entre los soldados de la Revolución argentina y los acontecimientos del siglo XX en el Atlántico Sur. Al respecto, sostuvo que “esa misma estirpe, ese mismo coraje, volvió a despertar más de un siglo después en las trincheras de nuestras islas Malvinas”.

El discurso del presidente destacó a los veteranos que combatieron en el archipiélago, entre los cuales figuraban diez integrantes de la unidad militar se consolidaron como “los herederos de esa epopeya, representando con firmeza el legado de los valores sanmartinlineos”.

Javier Milei junto al jefe del Regimiento de Granaderos a Caballo, Cristian Castellanos (Foto: Presidencia de la Nación)

En el plano del patrimonio nacional, Milei enfatizó el valor institucional de haber restituido la custodia del sable corvo a la unidad de origen, señalando que “este año nuestro Gobierno saldó una deuda histórica, que nuevamente puedan ser los propios granaderos quienes custodien el sable corvo del General San Martín”.

Para el Presidente, esta insignia trasciende la exhibición convencional, puesto que “no es una pieza de museo asimilable a cualquier otra, es el símbolo material más poderoso de la nación argentina, es la espada que le trajo libertad a tierras donde había sometimiento y que nos recuerda que esa libertad es inclaudicable”.

El sable portado por el General José de San Martín (Foto: Presidencia de la Nación)

El recién inaugurado establecimiento museológico dispone de más de ocho salas equipadas con objetos históricos, uniformes, pinturas originales, maquetas y tecnologías interactivas. La propuesta expositiva permite realizar un recorrido dinámico desde la creación del regimiento el 16 de marzo de 1812, pasando por el bautismo de fuego en San Lorenzo y los preparativos del Ejército de los Andes en El Plumerillo, hasta alcanzar el cruce cordillerano y las campañas libertadoras de América del Sur.