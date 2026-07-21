Argentina ya clasificó al Mundial 2030 pero igual jugará Eliminatorias: cómo será el formato

Terminó el Mundial 2026 y oficialmente ya comenzó el camino al 2030, que tendrá un formato inusual con 6 sedes y 3 continentes.

Por el 100° aniversario de la primera copa, la Conmebol acordó con FIFA la inclusión de Argentina, Uruguay y Paraguay como anfitriones de, al menos, un partido que sería el debut de esas selecciones en la fase de grupos. La intención inicial era que la copa se juegue por completo en esta región, pero debieron conformarse con menos.

Luego, el resto del torneo se concentrará en España, Portugal y Marruecos. Tanto Conmebol como FIFA promueven la idea de ampliar a 64 la cantidad de países participantes, algo que está cerca de ser un hecho. El ente que preside Gianni Infantino ya incrementó los cupos de 32 a 48 en el 2026 y el balance les dio positivo.

En el caso de subir a 64, Argentina, Uruguay y Paraguay podrían llegar a recibir la fase de grupos completa en vez de un solo partido. Si es un único encuentro, será en el Estadio Monumental.

Con esos partidos en suelo sudamericano, las tres sedes confirmadas ya tienen su clasificación asegurada al 2030. Brasil, Colombia, Ecuador, Chile, Perú, Bolivia y Venezuela, son las demás.

De ser 48 equipos, una opción es que solo haya tres plazas y media más para definir entre las otras 7 selecciones. Si se aumentara a 64, hay chances de que entren directo las 10 que compiten en Conmebol. Otra alternativa es que mantengan las seis plazas y media, sin contar los tres que ya están adentro. Ahí sacarían boleto todos menos el último que jugaría repechaje.

De la forma que sea, la intención es que igual se dispute una Eliminatoria con el formato tradicional de todos contra todos. Más allá de la cantidad de equipos a los que clasifique, el torneo también daría boleto a una competición con países europeos, al estilo liga de naciones. Eso haría que los sudamericanos tengan un atractivo de acá al 2030, estén o no clasificados de antemano al Mundial.

Esa propuesta de jugar con los europeos también estaría emparejada con una cuestión económica. Una mejor Eliminatoria daría potencialmente mejores premios.

En otras ocasiones, los anfitriones o los campeones defensores (antes clasificaban directo) no disputaban Eliminatorias. El riesgo de perder ese campeonato es la falta de rodaje y nivel competitivo en la preparación mundialista. Lo que ya está claro es que el Mundial 2030 y todo su camino previo, será algo inédito en la historia.