Así fue el diálogo entre el VAR y el árbitro Tobar en el gol anulado a Suárez

La Conmebol publicó este jueves el audio del VAR de la polémica jugada del gol anulado a Matías Suárez en el partido entre River y Vélez por los octavos de final de la Copa Libertadores.

Lo más controversial del intercambio es que el árbitro chileno Roberto Tobar afirma en primera instancia que el tanto era válido pese a que luego sancionó mano del delantero.

A los 33 minutos del complemento, Esequiel Barco desbordó por la izquierda, lanzó el centro y el atacante conectó la pelota con la cabeza para poner las cosas 1 a 0, resultado que llevaba la serie a los penales.

Sin embargo, el VAR llamó al árbitro chileno y, luego de varios minutos, Tobar anuló el tanto al decretar que el cordobés había impactado el balón con la mano.

«Haz un looping lento… ahí pega en la mano», comentó el AVAR, el brasileño Braulio Machado, y agregó: «Esta creo que es la mejor imagen. Hubo un cambio de dirección. Cabecea, y el balón cambia».

No obstante, el juez principal sostuvo su postura: «No me parece. A verla de nuevo… No me parece. Para mí es gol, para mí es gol», dijo, aunque después se dejó llevar por la insistencia de Machado y anuló la jugada.

El encuentro terminó igualado sin goles y le permitió a Vélez acceder a los cuartos de final del certamen continental donde se cruzará con Talleres de Córdoba.