Lionel Scaloni confirmó que Lionel Messi va de titular ante Venezuela por las Eliminatorias: «Será especial»

Lionel Scaloni brindó una conferencia de prensa en la previa al duelo de Argentina contra Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas y anticipó que será un partido especial para Lionel Messi. Además, el DT habló sobre posibles rotaciones, la integración de juveniles y el balance del equipo en el torneo.

“Es un partido, por lo que ya declaró Leo, que será emotivo, especial, lindo porque si es verdad que es el último por Eliminatorias hay que disfrutarlo. Yo soy el primero que lo voy a disfrutar poder entrenarlo. Es un placer tenerlo y esperemos que la gente que va a ir a la cancha y que él mismo lo disfrute porque lo merece. ¿Si es especial para mí? No, lo vivo normal”, afirmó Scaloni en el inicio de la conferencia.

Consultado sobre la formación y la posibilidad de rotaciones, Scaloni indicó: “Otamendi ayer no entrenó porque tuvo unos pequeños problemas, pero en principio estaría para el partido. Alexis no porque prácticamente no pudo entrenar. Estamos en condiciones de poder hacerlo (rotación) sin desvirtuar nada y siempre intentando hacer el mejor partido. Meter chicos que piden pista. Ayer entrenamos con la mitad de jugadores y hoy va a ser un entrenamiento pensando en el partido de mañana», reveló el DT.

Qué dijo Lionel Scaloni sobre la situación de Dibu Martínez

Sobre el viaje del plantel a Ecuador, el DT señaló que todos los jugadores van a viajar dependiendo cómo terminen. «Si hay sancionados o no, eso no va a cambiar», sostuvo.

Además, al ser consultado sobre el estado anímico del arquero campeón del mundo, Scaloni contó: «Emiliano estaba de cumpleaños, estaba alegre y bien. No se hizo su pase a Manchester, pero siempre es positivo y pensando en nosotros y a la vuelta en su club. En líneas generales lo vi bien.”

Lionel Scaloni confirmó que Lionel Messi jugará ante Venezuela

Sobre la presencia del astro rosarino en el duelo con Venezuela, Scaloni confirmó que jugará mañana y resaltó la integración de jugadores de la Sub-20.

“Cómo no va a jugar Messi mañana. La Sub-20 ya sabe cómo trabajamos, vinieron a entrenar chicos el lunes porque los queríamos ver y estábamos cortos. Es importante que no se sientan incómodos cuando vengan con la mayor, que sea algo natural y normal. Incluso los nuevos de la Sub-20 se encontraron bien, cómodos. Esa es la idea y seguirá siendo así mientras yo esté acá. Forma parte del proceso que esos chicos crean que pueden jugar en la mayor algún día”, reveló.

Sobre el desempeño del equipo en las Eliminatorias Sudamericanas, Scaloni confesó que fueron fechas complicadas. “No mucho tiempo atrás en Fecha FIFA estábamos bien, siempre primeros, pero sabiendo que si no sacábamos resultados positivos, estábamos apretados.»

«Sacamos resultados positivos con Uruguay y Brasil y se abrió la brecha. Fue más complicada que la anterior, sin dudas. Nos costó un poco más. Eso quiere decir que el nivel subió, que las selecciones sudamericanas dieron un salto y serán incómodas en el Mundial para todos«, resaltó.

«Que estemos cómodos primeros, no creo haya sido así. Parece que pasó rápido, pero en este tiempo nos vienen a la cabeza viajes con un montón de inconvenientes y problemas y los sacamos adelante gracias a la fortaleza de este grupo. Al final es positivo», analizó.